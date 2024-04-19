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專業+幽默逗樂大法官 女律師最高院50案40勝創紀錄

編譯陳韻涵／綜合18日電
麗莎·布拉特是最高法院出庭次數最多的女律師，她本月將進行第50次辯論，她在最高法院已取得40勝的戰績。（美聯社）
麗莎·布拉特是最高法院出庭次數最多的女律師，她本月將進行第50次辯論，她在最高法院已取得40勝的戰績。（美聯社）

麗莎·布拉特(Lisa Blatt)是最高法院出庭次數最多的女律師，她本月將進行第50次辯論，而她的戰績亮眼：40勝、六敗、兩宗未決。

美聯社報導，布拉特頻繁出入高院辯論的紀錄無人能敵，她擅長以幽默熱情逗樂法官，讓法官尊重她的專業之餘仍願意傾聽她激烈的回應。

布拉特上月打趣稱法官保守派大法官艾里托(Samuel Alito)是她的「執行人」(enforcer)，並就報復逮捕案件提出友善提問。

艾里托回答：「我不願以任何形式成為妳的執行人，而且妳也不需要。」

最高法院為給律師的辯論指南中，提醒律師別效仿布拉特。指南建議，「嘗試幽默辯論通常會失敗，裝熟也是；請避免情緒化的演說、慷慨激昂的懇求，不矯揉造作、有邏輯的論述會讓聽眾更能理解」。

布拉特的語氣可能不那麼正式，她曾在辯論中以「你們這些人」指稱最高法院(大法官)。

她的個性直率表露無遺，她曾「直球對決」法官大法官凱根(Elena Kagan)，指她的問題有誤。她也會發動人身攻擊，德州大學畢業的她有次調侃哈佛畢業的律師，說：「我沒上過一流法學院，但我對此案論述很有自信」。

已故自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)曾在判決布拉特勝訴前表示，「德州(大學)是一所優秀的法學院」。

布拉特曾寫道，「口頭辯論就像真理血清(truth serum)，面對眾人質疑的壓力，你必須做自己。的確，我很直接，但這在本質上也反映了我想贏的事實，而法院也站在我這邊。」

布拉特任職於威廉斯和康諾里(Williams and Connolly)律師事務所，負責最高法院和上訴案件；她的丈夫是該事務所的合夥人，布拉特夫婦的的兩個孩子也在攻讀法學院。

布拉特職涯中經手的過半高院案件在私人事務所任職期間處理，其她案件則是以司法部律師的身分為客戶辯護。

企業客戶是布拉特的重點業務，她的客戶包括Google、大西洋里奇菲爾德公司(Atlantic Richfield Company)、美國銀行(Bank of America)和星巴克(Starbucks)等。

在布拉特於高院的第50次辯論中，她將曾代表星巴克與國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board)，就田納西州曼菲斯(Memphis)一間商店的工會爭議辯論。

大法官 高院 星巴克

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