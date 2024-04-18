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民調：亞太裔更相信人為造成氣候變遷 不同黨派也一樣

記者胡玉立／綜合報導
根據調查，美國的亞太裔群體更可能相信是人為造成的氣候變遷。圖為陽光穿透雲層照在夏威夷拉海納的野火殘骸上。 （美聯社）
根據調查，美國的亞太裔群體更可能相信是人為造成的氣候變遷。圖為陽光穿透雲層照在夏威夷拉海納的野火殘骸上。 （美聯社）

最新民意調查顯示，與美國整體成年人口相比，美國亞太裔群體更有可能相信氣候變遷是人為造成的；即使黨派有別，也不太會對他們的環境觀點有太大影響。

政策與人口學研究非營利機構「亞太裔數據」(AAPI Data)及美聯社-NORC公共事務研究中心的最新民調顯示，84%亞太裔成年人同意氣候變遷存在；74%美國成年人持同樣觀點。接受氣候變遷存在的亞太裔成年人有75%將其完全或大部分歸因於人類活動，但美國普通成年人口只有61%認為氣候變遷是人為造成的。

河濱加州大學(University of California, Riverside)教授暨AAPI Data創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)表示，相關數據的豐富性和細節顯示，環保組織應考慮多多了解亞太裔族群，與該族群互動。

「亞太裔選民是環保選民。」拉馬克里希南說： 「我們可以由此看到亞太裔普遍關心環境。」

丕優研究中心對2021年人口普查數據分析顯示，亞太裔在美國人口所佔比率相對較小，約為7%，但他們的數量正在迅速增長。

由於亞太裔（亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民，AAPI）樣本量小且缺乏語言代表性，他們的觀點往往無法在其他調查中得到正視。前述民調是旨在探索AAPI 觀點的計畫一環。

科學家一致認為，化石燃料燃燒釋放的吸熱氣體正在推高全球氣溫，改變天氣模式並危及動物物種。許多科學組織已就該議題發表公開聲明。

放眼亞太裔與氣候變遷的相對關聯，面對氣候變遷時可能有更廣泛的利害關係。中國被認為是與美國並列的全球最大溫室氣體排放國之一，去年即已誓言減少排放；愈來愈多中國企業考慮向其他國家銷售風能和太陽能設備。去年此時，日本也在為另一個悶熱夏季、洪水和土石流風險做準備，並承諾限制排放。

從黨派差異來看，承認氣候變遷存在的亞太裔民主黨人比率與美國民主黨人整體比率完全一致，均為84%。亞太裔共和黨人當中認為氣候危機存在的比率佔68%，仍然略高於全美共和黨人持此觀點的比率（49%）。

氣候變遷 民調 民主黨

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