民調：亞太裔更相信人為造成氣候變遷 不同黨派也一樣

根據調查，美國的亞太裔群體更可能相信是人為造成的氣候變遷。圖為陽光穿透雲層照在夏威夷拉海納的野火殘骸上。 （美聯社）

最新民意調查顯示，與美國整體成年人口相比，美國亞太裔群體更有可能相信氣候變遷 是人為造成的；即使黨派有別，也不太會對他們的環境觀點有太大影響。

政策與人口學研究非營利機構「亞太裔數據」(AAPI Data)及美聯社-NORC公共事務研究中心的最新民調 顯示，84%亞太裔成年人同意氣候變遷存在；74%美國成年人持同樣觀點。接受氣候變遷存在的亞太裔成年人有75%將其完全或大部分歸因於人類活動，但美國普通成年人口只有61%認為氣候變遷是人為造成的。

河濱加州大學(University of California, Riverside)教授暨AAPI Data創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)表示，相關數據的豐富性和細節顯示，環保組織應考慮多多了解亞太裔族群，與該族群互動。

「亞太裔選民是環保選民。」拉馬克里希南說： 「我們可以由此看到亞太裔普遍關心環境。」

丕優研究中心對2021年人口普查數據分析顯示，亞太裔在美國人口所佔比率相對較小，約為7%，但他們的數量正在迅速增長。

由於亞太裔（亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民，AAPI）樣本量小且缺乏語言代表性，他們的觀點往往無法在其他調查中得到正視。前述民調是旨在探索AAPI 觀點的計畫一環。

科學家一致認為，化石燃料燃燒釋放的吸熱氣體正在推高全球氣溫，改變天氣模式並危及動物物種。許多科學組織已就該議題發表公開聲明。

放眼亞太裔與氣候變遷的相對關聯，面對氣候變遷時可能有更廣泛的利害關係。中國被認為是與美國並列的全球最大溫室氣體排放國之一，去年即已誓言減少排放；愈來愈多中國企業考慮向其他國家銷售風能和太陽能設備。去年此時，日本也在為另一個悶熱夏季、洪水和土石流風險做準備，並承諾限制排放。

從黨派差異來看，承認氣候變遷存在的亞太裔民主黨 人比率與美國民主黨人整體比率完全一致，均為84%。亞太裔共和黨人當中認為氣候危機存在的比率佔68%，仍然略高於全美共和黨人持此觀點的比率（49%）。