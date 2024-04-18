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苗族熊邁當選 民主黨重奪密西根州眾議會

特派員黃惠玲／綜合報導
亞裔苗族熊邁贏得密西根州眾議員席次，幫助民主黨重新奪回州眾議會主控權。圖為熊邁(右三)與丈夫、四個子女。。(熊邁競選官網)
亞裔苗族熊邁贏得密西根州眾議員席次，幫助民主黨重新奪回州眾議會主控權。圖為熊邁(右三)與丈夫、四個子女。。(熊邁競選官網)

密西根州16日舉行的特別選舉中，民主黨籍的亞裔苗族熊邁(Mai Xiong，音譯)以及賀爾茲伯格(Peter Herzberg)，分別贏得第13區、25區州眾議員席次，民主黨因此重新奪回州議會的主控權。

熊邁獲勝的13區，範圍包括沃倫(Warren)、底特律的部分地區；25區則包括韋恩(Wayne)、威斯特蘭德(Westland)兩市，這兩個區向來對民主黨人青睞有加。

自去年11月以來，由於兩位民主黨議員贏得其他市長選舉後離開議會，因此州眾議會民主黨和共和黨議員人數均為54：54，勢均力敵。

民主黨在2022年期中選舉時拿下推參眾議會多數席次後，迅速採取行動推翻了共和黨幾十年來的措施，並在第一年就推進民主黨議程，包括徹底改革該州的槍枝法。

然而在州眾議會兩黨人數相同後，共和黨人積極推動通過他們所謂的兩黨合作立法，例如政府透明度計畫，該計畫將開放立法機關和州長辦公室接受公共記錄要求。

隨著兩位民主黨候選人16日勝選，民主黨在今年年底前，將可重新拿到議會控制權。

熊邁現為馬科姆郡(Macomb County)委員會委員，她在初選中得到了州長魏美桂(Gretchen Whitmer)的支持。 賀爾茲伯格原是韋斯特蘭德市市議員，他在今年早些時候的初選，擊敗了州長支持的候選人。

議員們預計將把下階段重點瞄準州府預算，並自行設定7月1日為最後期限。魏美桂今年初提出的800億預算案中，包括為所有高中畢業生提供免費社區大學，並為四歲兒童提供免費學前班。

此外，在2021年牛津高中發生大規模槍擊事件後，民主黨也考慮擴大該州的仇恨犯罪法，並制定全面的學校安全法案。

熊邁在其競選文宣中提到，她的父親熊凡(Vang Xiong，音譯)曾在寮國龍城軍事空軍基地為美軍戰鬥機飛行員替換及補充彈藥，後來美國撤軍，父母被迫逃命進入泰國，逃難過程中，母親在1984年生下了她，1987年全家人根據難民安置計畫抵達美國，後來在底特律定居。她的另一半也是苗族人。

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