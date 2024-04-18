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理想與現實 千禧世代退休差距150萬元

記者張聲肇／綜合報導
千禧世代的人想在60歲退休，但現實上卻難存足夠的退休生活費。（圖／123RF）
千禧世代的人想在60歲退休，但現實上卻難存足夠的退休生活費。（圖／123RF）

千禧世代的退休理想與現實之間，差距150萬元，看來這代人還得奮鬥一陣子，才能達成或縮短理想與現實之間的距離。

YouGov網站2月的民調發現，千禧世代（又稱Y世代，1980年代、1990年代出生者 ）的理想退休年齡是51歲到60歲；Principal金融理財公司最近的調查顯示，他們希望的平均退休年齡是59歲。X世代（1960年代中期至1970年代出生者）的人和嬰兒潮世代（指1946年～1964年出生者）都「不敢」指望那麼早退休。

紐約投資平台Public總經理諾夫辛格（Sam Nofzinger）說，「想要55歲退休和真的55歲就退休，差別其大無比。」

各種退休調查都發現，千禧世代的職業生涯有一大矛盾：想早點退休，過有100萬元以上積蓄才過得起的退休生活，存款卻遠遠不足。

例如，西北互助基金（Northwestern Mutual）公司研究發現，千禧世代認為存夠165萬才能舒適退休，但目前為止的存款平均只有6.26萬，理想與現實的鴻溝大於150萬元。

而愈早退休，所需的退休基金數額愈大，因為社安金要62歲以上才能領，聯邦醫療保險一般也要65歲以後，醫保支付的費用才抵過保費

德州退休平台Rocket Dollar執行長Henry Yoshida說，絕大多數人要在60幾歲退休，都還沒準備好。

1981年到1996年出生的千禧世代是美國勞動力的主力，占將全部勞動人口近五分之二。

跨美洲退休研究中心2023年報告也凸顯這世代的困境：32%希望65歲前退休，卻只有三分之一已經擬定退休計畫；多數有退休儲蓄，但平均只有4.9萬元。

從積極面看，他們比上一代更早著手實現退休計畫，25歲就開始存錢，X世代30歲才開始，嬰兒潮世代則到35歲才開始存退休金

即使同一世代，退休機運也不同。1995年出生的千禧世代現在開始存錢，60歲就可舒適退休的機會很大；年紀已過40的千禧人，尤其是還有卡債和學貸者，機會就渺茫了。

退休金 聯邦醫療保險 保費

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