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FBI輕忽狼醫案 害數十人遭性侵 與百名受害者1億元和解

記者胡玉立／綜合報導
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。（美聯社）
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。（美聯社）

司法部同意向100位美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)受害者支付約1億元和解金，原因是聯邦調查局(FBI)收到納瑟可能虐待運動選手的投訴舉報卻未認真對待。此和解案確定後，眾機構未能妥善處理「狼醫」納瑟行為問題的法律索賠，總算告一段落；法律賠償總額達10億元。

這些明星運動員受害者2022年向FBI提出行政侵權索賠，FBI秋天與她們達成和解協議，如今最終定案。

此案索賠人包括西蒙‧拜爾絲(Simone Biles)、馬洛妮(McKayla Maroney)、尼科爾斯(Maggie Nichols) 和雷斯曼(Aly Raisman)等美國菁英體操運動員。她們可能受到納瑟侵犯的舉報在2015年夏天首次提交FBI，在FBI得知體操選手們的擔憂之後的一年多內，另有數十人遭納瑟性侵。

密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者...
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。圖為當年聽證會上的受害者相擁。（美聯社）

納瑟曾任密西根州立大學校醫，該校也曾多次反駁和掩蓋有關納瑟投訴案。2018年該校同意以5億元與數百名受害者和解；該校另因違反聯邦犯罪報告準則和未履行職責，向教育部支付450萬元罰款。

美國體操運動國家管理機構美國體操協會(USA Gymnastics)和美國奧運和殘奧委員會，也在2021年同意以3億8000萬元與30年來數以百計遭納瑟傷害的運動員和解。這些機構被控營造有毒環境，讓納瑟不受監督地向選手伸出「狼爪」。

根據司法部詳細說明，美國體操協會2015年7月28日將投訴提交至FBI印第安納波利斯辦公室，結果FBI處理體操選手投訴出現多個失誤。

密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者...
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。圖為案情爆發時，受害人的支持者在密州大校董會戴上封住嘴巴的布條，布條上寫著「沉默」象徵諷刺 。（美聯社）

根據調查報告，該辦公室特工不確定對納瑟的指控是否構成聯邦犯罪，也不知道該如何處理相關擔憂。美國體操協會對納瑟進行五周的內部調查後，與FBI會面，FBI未就該會晤留下正式紀錄。會後，FBI特工只與其中一名體操運動員麥馬洛尼做了電話採訪。FBI也沒有聯繫州或地方執法部門，沒有採取任何行動來減輕納瑟繼續治療體操選手可能發生的風險。

在美國體操協會向FBI舉報後，納瑟繼續看診近14個月；2016年秋天他被指控犯罪，2018年初納瑟因性虐待和兒童色情指控，被判處終身監禁。

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