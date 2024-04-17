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校園頻傳反猶…賓大、哈佛2校長下台後 哥大校長今赴國會講清楚

記者張聲肇／綜合報導
哥大校長莎菲克17日將因校園反猶事件赴國會接受質詢。(路透)
哥大校長莎菲克17日將因校園反猶事件赴國會接受質詢。(路透)

至少兩位美國大學校長因校園內發生反猶事件而下台，哥倫比亞大學也有類似事件，校長卻未曾到國會交待，共和黨國會議員要哥大領導人17日到國會接受質詢。

共和黨主導的眾院教育與勞動力委員會指名哥大校長莎菲克(Nemat Shafik)、兩名校董和一位教授出席聽證會。

共和黨籍委員會主席佛克斯(Virginia Foxx-北卡州)說，「最嚴重的反猶攻擊、騷擾和破壞事件，也在哥大校園發生過。這些案子，情節嚴重且普遍，哥大管理階層卻無法執行既定的保護猶太學生政策，本委員會必須聽到哥大領導階層親口說明，該校如何處理校園反猶事件。」

去年12月該委員會邀請哈佛、賓州大學和麻省理工學院校長前去說明，各校如何處理反猶事件，莎菲克也在應邀之列，但以另已安排出訪為由，無法出席。

共和黨眾議員史黛芬妮克(Elise Stefanik -紐約州)問三位校長，在校園裡呼籲「種族屠殺猶太人」算不算是騷擾？三位回答都說，要看說這話的前後脈絡，需要進一步調查。

憲法第一修正案的專家都說，這樣回答合法，但不符合當時的社會氛圍。以哈戰爭爆發後，公然反猶被視為縱容哈瑪斯的恐怖分子。賓大校長馬季爾(Liz Magill)和哈佛校長蓋伊(Claudine Gay)因回答引發反彈，陸續辭職。麻省理工校長柯恩布魯斯(Sally Kornbluth)受到學校力挺，逃過一劫，但也變得低調沉默。

去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，殺死1000多人，引發輿論大譁，大學校園內卻有不少團體責怪以色列政策不當，以致惹禍上身，公眾對校方回應不當或沒有回應感到憤怒。

哥大 共和黨 哈瑪斯

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