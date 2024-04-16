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拜登晤伊拉克總理 盼防止中東衝突擴大

編譯中心／綜合15日電

以色列正於加薩走廊(Gaza Strip)發動戰爭並抵禦伊朗的攻擊之際，拜登總統15日表示，他希望防止中東地區的衝突蔓延擴大。儘管以色列沒有公開表明，是否已作出如何反擊的決定，但西方盟友強烈譴責伊朗的行為，且敦促以色列總理內唐亞胡政府要克制。

拜登會晤來訪的伊拉克總理蘇達尼(Mohamed Shia al-Sudani)時指出：「伊朗向以色列發動前所未見的空襲，我們也採取空前的軍事措施來保護以色列。我們跟合作夥伴一同抵禦了這次攻擊」。

拜登在白宮橢圓形辦公室還說：「美國致力於以色列的安全，還有停火並把人質帶回家，且防止衝突擴大到既有範圍之外。」拜登說的人質是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列南部時，所綁架的以方人員。

儘管伊朗已表示，認為此事已經結束，但以色列軍方參謀長哈勒維中將表示，以方對這起攻擊不會不予回應。他說：「當我們展望未來時，我們會權衡我們的步驟，向以色列領土發射如此多的飛彈、巡航導彈、無人機的行為，將會得到回應。」他沒有具體說明以軍反擊的行動方針，也沒有給出時間表。

伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊，德黑蘭當局聲稱，這是為了報復以色列1日空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築，當時空襲造成伊朗的高階將領喪命。

雖然拜登允諾堅定支持以色列，但也敦促以色列要向伊朗做出可能引發更廣泛衝突的因應之前，需經過「審慎及戰略性的思考」。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也已表態，說華府不希望局勢升溫，但會繼續捍衛重要盟邦以色列。

以色列 伊朗 拜登

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