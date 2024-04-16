以伊被指「打假球」眾院自由黨團：援烏案休想混過關

在伊朗空襲以色列本土後，共和黨自由黨團認為這是表演，表明將抵制對烏克蘭的軍援案。(歐新社)

極右派陣線「眾院 自由黨團」(House Freedom Caucus)警告共和黨領導階層，不要利用伊朗在周末對以色列 的攻擊為藉口，作為向烏克蘭 提供額外援助的理由；民主共和兩黨議員，預計將在下周通過，參議院批准的軍援案，其中就包括對以色列和烏克蘭的援助。

「眾院自由黨團」在15日發表聲明表示，伊朗對以色列的攻擊是向烏克蘭提供更多軍援的「虛假理由」。

該保守組織指出：「在任何情況下，眾院自由黨團都不會忍受，把以色列的緊急情況，當作強行通過對烏克蘭援助，但對我們自己的邊界開放沒有任何補償和保障的虛假理由。」

反之，眾院自由黨團敦促參院接受眾院於11月批准的143億元的以色列援助獨立法案；這法案同時還包括對國稅局(IRS)削減同等數字的資金。

參院民主黨人目前已經表態，說這項法案不可能通過，反對削減國稅局開支，並對將給以色列和烏克蘭的援助分開進行表示擔憂。

眾院本周正準備針對相關國外援助進行辯論，這個由約40名保守派人士所組成的團體也因此抓準時機做出此番聲明言論；根據該組織官方立場：「眾院自由黨團毫無疑問是支持以色列的。國會應該要向以色列提供援助，而眾院也在五個月前就已經出手協助，並已支付了費用。參院必須立即審議以色列安全補充撥款法案(H.R. 6126)，好像盟友提供支援。」

眼見國會有越來越多人表態反對向烏克蘭提供額外援助，再加上共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)威脅要投票罷免的情況下，目前尚不清楚眾院議長強生(Mike Johnson)要如何介入這場政治上非常棘手的討論。

強生在周末告訴福斯新聞台(FOX News)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)說，眾院將會於本周「再次嘗試」通過以色列軍援案，但沒有透露該法案細節，也沒有指出烏克蘭援助是否包括在內。