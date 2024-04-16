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CNN：伊朗襲以「煙火秀」降低殺傷力求壯觀

編譯盧思綸／綜合15日電
伊朗對以色列發動的飛彈和無人機攻擊，被指為一場精心策畫的煙火秀。圖為以色列的防空系統攔截。(路透)
伊朗對以色列發動的飛彈和無人機攻擊，被指為一場精心策畫的煙火秀。圖為以色列的防空系統攔截。(路透)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，為了報復以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞大使館、殺害伊朗革命衛隊高層指揮官，伊朗於13日大舉空襲以色列，看似明目張膽的襲擊，實則經過精心策畫，降低殺傷而力求場面壯觀，目的是回應外館遇襲而不致引發中東大戰。

伊朗選擇由本土發射飛彈和無人機，並提前警告鄰國，種種跡象說明伊朗目的是讓行動以失敗收場，既保全在中東的顏面，同時避免和以色列全面開戰。

伊朗出動約350枚飛彈和無人機，越過約旦、伊拉克甚至是美軍基地上空，其中絕大多數遭以色列鐵穹防空系統和美英等以色列盟邦戰機攔截。最終只有少數目標真正受到攻擊，包括一處以軍基地和內蓋夫沙漠一個區域，十多名以色列人受傷。

儘管如此，五小時的行動中，全世界屏息目睹飛彈、無人機在夜空中呼嘯而過，遭到攔截後起火爆炸墜落地面，社群媒體流出的影音畫面彷彿預示一場災難性戰爭開端。

事實上，伊朗行動經過高度策畫，目標是造成最輕微的傷害、演一場最壯觀的「煙火秀」，最後以失敗收場。

首先，伊朗從距離以色列1600公里的本土發射飛彈、無人機，飛到以色列要數小時，讓以色列有時間反應，整起行動便已失去奇襲意義。

其次，伊朗在行動前已經提前知會鄰國。伊朗外交部長阿布杜拉希安事後表示，發動空襲前72小時，曾通知土耳其、約旦等周邊國家，還有美國；以色列當然早就知道伊朗要空襲。

如此一來，伊朗便可控制行動後果不要擴大，對外避免和以色列全面開戰，對內則防止在經濟低迷情況下又引來戰爭或制裁等麻煩。

另一方面，伊朗確實也如前一陣子的喊話，對以色列祭出報復行動，保全顏面，免得被說是紙老虎。

伊朗對以色列發動的飛彈和無人機攻擊，被指為一場精心策畫的煙火秀。圖為攻擊以色列南...
伊朗對以色列發動的飛彈和無人機攻擊，被指為一場精心策畫的煙火秀。圖為攻擊以色列南部的火箭。(歐新社)

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