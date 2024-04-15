除草妙方…太陽能板下雜草叢生 500座電場放羊吃草

太陽能電場開放羊群放牧，讓羊群幫忙除雜草。(路透)

美國太陽能電場常有雜草遮蓋到發電用的太陽能板，華爾街投資 人為了解決這個問題、又不造成汙染，想到以放牧羊群除草的妙方。外界估計，約有500座太陽能電場找上牧場合作，並藉此爭取地方支持。

英國金融時報(FT)報導，通膨削減法的稅務優惠，以及部分企業的投資，已協助美國太陽能產業去年以歷來最快的速度成長，裝置容量足以供應約600萬戶美國家庭所需。

太陽能電場也已和從美東到美西的牧場主人合作，清除太陽能面板附近的雜草。美國太陽能放牧協會(ASGA)的資料顯示，過去兩年來，以綿羊啃食生長在太陽能面板周圍青草與俄羅斯薊的太陽能電場數量增加了十倍。

ASGA估計，27州的500座太陽能電場，共有8萬隻綿羊在占地約10萬英畝的土地上吃草。羊兒可觸及太陽板底下的角落和縫隙，而笨重的除草機難以修剪到這些地方。波克夏 子公司BHE再生能源光在加州托帕斯(Topaz)的設施，就有5000隻「羊兒大軍」。

DE Shaw再生能源投資公司(Desri)主管蓋特說，通常會簽署所謂的植被管理合約，評估羊群是否為實用選項，在一些情況下，這個方案非常適合。

Desri表示，現在管理約3000英畝的太陽能放牧土地，牧場主人帶著羊群造訪一處發電場時，每英畝可獲得1元，每100英畝土地約需200隻羊，通常一年造訪兩到三次。

Desri發展執行主管佩頓說，一些太陽能電場原為農地，是當地社區難以接受的轉變，但若這些土地也能用來放牧羊群，有助減輕地方人士的遲疑。

但一些綠能 集團認為放牧羊群是弊大於利。佛州再生能源集團發言人說，羊兒吃雜草的地點未必是業者希望之處，而且羊毛也會卡在變流器裡，造成設備損壞。