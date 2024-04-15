每周工作4天？30%美國企業為留住人才研究中

近三成的美國大企業正在研究每周工作四天或四天半，但對於醫療保健等行業則並不適用。(路透 )

每周工作四天似是大勢所趨，非營利組織「全球四天工作制」(4 Day Week Global)曾在多個國家，包括美國、愛爾蘭、美國、澳洲 及新西蘭的企業參與試驗計畫，結果證實效果良好，有意想不到的好處。不光上班族歡迎，做老闆的也在考慮四天工作制。

世界頂級會計及專業諮詢業者畢馬威(KPMG)最新發布針對企業首席執行官的調查顯示，近三分之一(30%)的美國大型企業，正在探索新的工作安排，實行每周工作四天或四天半。

企業高管有此考慮，在於火熱的職場裡，有許多員工感到工作過度且薪資過低，因此必須尋找吸引及留住人才的方法。

調查發現，不少員工希望每周工作時間較短，蓋洛普民調(Gallup Poll)早前指出，77%的美國雇員認為每星期工作四天共40小時，對他們的健康會有正面影響， 其中46%的人更說會有「極其積極」的影響。

去年，美加40多家公司的員工參加了「全球四天工作制」組織每周工作四天的試點項目，試驗結果也讓參與的老闆們感到滿意，四天工作制沒有影響公司收入，而員工的事假、病假減少了25%，公司內部用於行政手續的時間減少了15%。

但畢馬威美國公司董事長兼執行長諾普(Paul Knopp)接受CNN訪問時說，現在就實行每周四天工作制為時尚早，高管都在努力找出最佳方案，將會繼續試驗及調整。

此外，每周較短的工作制度，並非所有地方都適用。

克諾普指出，對於金融、行銷及其他一些辦公室工作來說，儘管每周四天工作制可能有意義，但對於醫療保健等行業則並不適用。

他認為，普遍實行每周四天工作制可能還需要數年時間，不過利用人工智慧 (AI )將會讓雇員更有效率。

目前，AI只能自動執行日常任務，例如製作簡報、電子郵件及撰寫報告等，但未來生成式人工智慧，可能會讓每周四天的工作成為現實。