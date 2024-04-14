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韓裔大廚辣椒油爭議 重燃「老乾媽」美好歷史記憶

編譯俞仲慈／綜合13日電
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)

韓裔大廚張錫鎬自創餐飲品牌「桃福」辣椒油(chili crunch)申請名稱專利，招來亞裔社群的抨擊，也重新燃起大眾對「老乾媽辣椒油」(Lao Gan Ma Spicy Chili Crisp)的喜愛，也是許多在美中國人與故鄉連結的調味料。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，深受華裔喜愛的「老乾媽辣椒油」，因產品名稱使用「Crisp」而非「Crunch」而未捲入專利風波。

報導指出這種深紅色炸辣椒、植物油、花生與味精混合而成的調味料，普遍出現在許多美國華裔家庭的餐桌上。

來自中國、現居布碌倫的麵包烘焙師梅根·王(Megan Wang，音譯)直言：「當我移民美國上大學時，我會在家裡做飯，這可能是我唯一會用的調味料，老乾媽一直都在。」

報導指出，「老乾媽」1984年由陶華碧(Huabi Tao)女士創辦，初期只是家小型食品加工廠，醬料取自中國貴州省流行風味，就連張錫鎬也曾公開表達對老乾媽的喜愛，也是他研發辣椒醬的靈感來源。

如今老乾媽擴展成為5000名員工的跨國食品企業，年銷量超過6億瓶，在全球30多個國家銷售，雖然並未註冊商標，但根據資料顯示，老乾媽已於2001年為所有「文字/字母/數字的插圖」申請專利保護。

老乾媽熱賣數十年來，已然成為全美亞裔移民家中必備調味料，洛杉磯美籍華人塞西莉亞·夏(Cecilia Xia)表示，父母會定期去大華超市(99 Ranch)採買，存放在家中冰箱；她說：「我最鮮明的童年記憶，就是放學後為自己弄創意小吃時，會把老乾媽塗在披薩上一起吃。」

梅根·王還指出，老乾媽不但是華裔家庭必備，也是許多中餐館餐桌上常見的調味料，尤其包裝上穿著圍裙的大嬸，總有一種家鄉味的感覺；她說：「看起來就像我的奶奶，尤其一頭文革後期的老式短髮。」並強調：「就是這種經典才經得起考驗、歷久不衰。」

華裔 亞裔 梅根

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