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禁TikTok 參院版法案會拖到總統大選後

編譯陳韻涵／綜合14日電
民主黨的參院商務委員會主席肯特威爾表示，禁用TikTok參院版法案考慮讓TikTok有近一年時脫手，比眾院版多半年時間。(路透)
民主黨的參院商務委員會主席肯特威爾表示，禁用TikTok參院版法案考慮讓TikTok有近一年時脫手，比眾院版多半年時間。(路透)

國會眾院3月上旬通過法案，要求熱門社群影音平台TikTok的中國母公司「字節跳動」(ByteDance)出售業務，否則TikTok將在美遭禁用，全案現已交給參院；參院商務委員會主席肯特威爾(Maria Cantwell，民主黨)上周表示，參議員可能考慮延後禁令期限近一年時間。

眾院3月13日以352票對上65票，令字節跳動在六個月內拋棄美國業務，否則將面臨被禁命運。

肯特威爾表示，她支持將期限延至一年內的提議，將會晤參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，以及參院情報委員會主席沃納(Mark Warner)共商並擬定對策。

國會幕僚透露，議員正在討論一年期限的方案；期限延長將把潛在的TikTok禁令推遲至2025年，屆時11月的總統大選已經落幕。

肯特威爾10日表示，參院「有可能」延續眾院的版本，但參議員希望相關法令更加有力，且站穩法律腳步，指前總統川普政府及蒙大拿州法未能成功的禁止TikTok。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)本周支持「先下手為強」，稱「美國最大的戰略對手威脅數千萬美國家庭的安全」。

TikTok在美國有約1億7000萬用戶，TikTok禁不禁儼然成為華府的一大議題，議員接獲大量反對禁令的抱怨電話。

TikTok表示，「TikTok禁令將違反1億7000萬名美國人的憲法第一修正案權利」。

許多議員和聯邦政府認為，TikTok存在國安疑慮，因為北京政府將強迫TikTok分享美國使用者的數據，但TikTok堅稱從未、也不會分享美方數據。

TikTok表示，已投資逾15億元，致力在美國境內儲存美國用戶的數據。

TikTok 參院 眾院

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