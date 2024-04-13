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菲美日3方協議將改變南海及區域動態 菲總統：非對抗任何國家

中央社／華盛頓、馬尼拉12日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。（歐新社）
菲律賓總統小馬可仕。（歐新社）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，菲律賓、美國和日本達成的一項合作協議將改變南海及區域動態。他同時也試圖向北京保證，此舉不是針對中國。

路透報導，正在華府訪問的小馬可仕昨天與美國總統拜登和日本首相岸田文雄舉行首次3方峰會，小馬可仕今天在記者會上說：「我認為這項3方協議極為重要。」

他說，這項協議將改變區域、東南亞國家協會（ASEAN）、亞洲和南海周圍的動態。

拜登、小馬可仕、岸田在峰會後發表聯合聲明，宣布3國為和平安全結為夥伴，推動3邊國防合作，並將啟動3國人道援助與救災演習。

3國領袖都對中國在南海「危險、具侵略性的行為」表達「深切擔憂」。

但小馬克仕說，這場峰會「不是要對抗任何國家」，而是聚焦在深化3國之間的經濟和安全關係。

近一個月來，菲律賓與中國船艦在南海衝突頻生，包括動用水砲和言辭交鋒。

在中菲爭端惡化的同時，菲律賓也在小馬可仕統治下與美國和日本有了更多安全方面的往來，例如擴大允許美方進出菲律賓基地，預料菲日也將簽署相互准入協定。

拜登已要求國會追加1.28億美元用於菲律賓基地的基礎設施計畫。

小馬可仕在華府期間還會晤美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），奧斯丁向他保證美國會持續支持菲律賓。

拜登 日本 奧斯丁

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