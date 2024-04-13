菲美日3方協議將改變南海及區域動態 菲總統：非對抗任何國家

菲律賓總統小馬可仕。（歐新社）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，菲律賓、美國和日本 達成的一項合作協議將改變南海及區域動態。他同時也試圖向北京保證，此舉不是針對中國。

路透報導，正在華府訪問的小馬可仕昨天與美國總統拜登 和日本首相岸田文雄舉行首次3方峰會，小馬可仕今天在記者會上說：「我認為這項3方協議極為重要。」

他說，這項協議將改變區域、東南亞國家協會（ASEAN）、亞洲和南海周圍的動態。

拜登、小馬可仕、岸田在峰會後發表聯合聲明，宣布3國為和平安全結為夥伴，推動3邊國防合作，並將啟動3國人道援助與救災演習。

3國領袖都對中國在南海「危險、具侵略性的行為」表達「深切擔憂」。

但小馬克仕說，這場峰會「不是要對抗任何國家」，而是聚焦在深化3國之間的經濟和安全關係。

近一個月來，菲律賓與中國船艦在南海衝突頻生，包括動用水砲和言辭交鋒。

在中菲爭端惡化的同時，菲律賓也在小馬可仕統治下與美國和日本有了更多安全方面的往來，例如擴大允許美方進出菲律賓基地，預料菲日也將簽署相互准入協定。

拜登已要求國會追加1.28億美元用於菲律賓基地的基礎設施計畫。

小馬可仕在華府期間還會晤美國國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin），奧斯丁向他保證美國會持續支持菲律賓。