我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

伊朗恐動用逾百無人機和數十枚飛彈攻以 美派2驅逐艦就位

拜登政府學貸最新一輪豁免 27.7萬人累計74億元

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府上台以來，共計為將近430萬民眾豁免總額高達1530億元學貸。(路透)
拜登政府上台以來，共計為將近430萬民眾豁免總額高達1530億元學貸。(路透)

教育部長卡多納(Miguel Cardona)11日對媒體表示，白宮12日將寄發電郵通知給27萬7000名借款人，說明累計74億元學貸已經獲得豁免。據統計，拜登政府上台以來，共計為將近430萬民眾豁免總額高達1530億元學貸。

華盛頓郵報分析，隨著大選投票逐漸接近，拜登政府加緊腳步希望落實幫數百萬美國人免除學貸的承諾，但共和黨方面則對拜登總統的學貸豁免計畫頻頻提出挑戰。

卡多納對媒體表示，白宮致力於減輕民眾學貸壓力，一路走來始終理直氣壯(unapologetic)。他說：「試想如果所有人都能負擔得起高等教育，能夠接受高等教育，國家將變得多麼潛力無窮。這就是為什麼我們要推動這項艱難任務的原因。」

最新一波獲得學貸紓困的民眾中，20萬6800人登記參加「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE Plan)學貸償還方案。根據計畫規定，借款人依照收入、家庭人數規模每個月償還學貸，借款額度若在1萬2000元以下，按月償還學貸屆滿10年後，餘額就能獲得免除。

相較之下，以收入為基準還款方式(income-driven repayment，IDR)的舊版規定，借款人則要在繳款屆滿20年或25年之後，剩餘學貸才能獲得豁免。

從今年2月開始，教育部便針對哪些借款人符合「有價值的教育儲蓄計畫」豁免資格進行篩選。

拜登政府表示，最新一波學貸豁免計畫裡，償還學貸已達20年或25年的6萬5700名借款人，將透過以收入為基準還款方式的臨時豁免(temporary waiver)條款，讓尚未繳清的餘額獲得免除；另外4600名借款人為公務員，適用「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)規定，也就是在政府機關或非營利機構服務10年，學貸餘額即可豁免。

學貸 拜登 白宮

上一則

外國情報監視法免搜索令 掌握情資供總統每日簡報

下一則

移民湧入 填補勞動力 緬因州成立「新美國人辦公室」 吸引移民

延伸閱讀

1個字形容今年大選 焦慮居首、6個不確定性字眼

1個字形容今年大選 焦慮居首、6個不確定性字眼
拜登估伊朗「遲早」會攻擊以色列 警告：不要動手

拜登估伊朗「遲早」會攻擊以色列 警告：不要動手
美日菲峰會強調台海穩定 台總統府：國際間高度共識

美日菲峰會強調台海穩定 台總統府：國際間高度共識
美日菲領袖會談關注台海 岸田文雄：台灣安定很重要

美日菲領袖會談關注台海 岸田文雄：台灣安定很重要

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚