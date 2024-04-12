昔涉殺妻「世紀審判」無罪轟動全球 球星辛普森76歲癌逝

前足球明星O.J.辛普森與前妻妮可‧布朗‧辛普森生前合影。妮可與男性友人在1994年被殺害。（路透）

前職業美式足球 明星球員、好萊塢名人辛普森(O.J. Simpson)10日因癌症在拉斯維加斯去世，享年76歲；堪稱是美國最著名非裔 之一的辛普森1994年被控謀殺妻子和妻子友人，遭警方在高速公路上追捕兩小時全程被現場直播，1996年歷經「世紀審判」無罪釋放，成為種族和刑事司法辯論焦點，全案轟動全球。他也成為20世紀晚期最具爭議的人物之一。

辛普森過世消息是他家人在其X平台官方帳號貼文公布。

辛普森曾是大學足球和職業美式足球聯盟(NFL )史上最偉大跑衛之一，後來發展出演員和廣告代言人職業第二春。但在他涉嫌殺害前妻妮可·布朗·辛普森(Nicole Brown Simpson)和她的男性朋友高德曼(Ronald Goldman)後，種種成就一夕變調。

催生相關紀錄片及書籍

有關辛普森罪行、他受審引發的更大種族問題爭論，始終是公眾關注話題，並催生出相關紀錄片、書籍和電視節目。

儘管辛普森最後被無罪釋放，但他從未恢復廣告明星、演員或體育轉播員地位。案發後30年內，他曾面臨民事訴訟，2007年出書「如果我做了」(If I Did It)，內容正是關於「假設他如何殺人的故事」；那年他另因搶劫和綁架指控被判入獄九年，2017年獲假釋。

辛普森殺妻案無罪釋放，各方反應明顯因種族而異；民調顯示，大多數白人認為辛普森有罪，大多數非裔則相信辯方說法，即對他起訴是美國司法系統普遍存在種族主義的明證。

辛普森生於1947年，原名奧倫塔爾·詹姆斯·辛普森(Orenthal James Simpson)，在舊金山公共住房長大；開始足球生涯之前即曾多次被捕。1969年NFL/AFL選秀，他以第一輪第一順位被水牛城比爾隊選中。1973年「體育畫報」(Sports Illustrated)稱他為「足球史上歷來和未來最偉大跑衛」。

憑藉著英俊外表、迷人微笑和性格，辛普森受人喜愛，少有非裔享此地位。1979年他離開NFL後轉戰好萊塢。1985年入選NFL名人堂。

仍欠死者家屬上億賠償

辛普森的美國文化地位於1994年6月17日晚驟變；五天以前，辛普森前妻和她朋友高德曼被發現在洛杉磯的家中被刺死，調查人員鎖定辛普森為嫌疑人並宣布他為通緝逃犯，他的前NFL隊友開車載著他，與警方展開兩小時追捕，全國約有9500萬人觀看了這場追逐直播。

辛普森後來聘請到號稱「夢幻律師團隊」打贏官司。辛普森案也是首例透過全國電視轉播的名人被告審判。他殺害兩人判民事賠償3350萬元，但未支付，加上利息已超過億元，死者家屬打算要求從辛普森的遺產中索討這筆錢。