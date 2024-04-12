揭「辛普森殺妻案」洛杉磯警方重大錯誤 成李昌鈺成名作
發生在1994年的辛普森案，因為「神探」李昌鈺的參與，使原本完全不利於辛普森的證據一夕間翻轉，也成了李昌鈺成名作之一。
警方在洛杉磯一棟豪華西班牙式別墅中發現兩具屍體，白人女子是辛普森的前妻妮可，男子是附近一家義式餐廳的侍者高德曼，兩人皆被利刃割喉。警方在現場採集到十幾處血跡，一個腳印，在妮可和高德曼屍體間，發現了一堆碎紙片，離屍體不遠的地方還有一隻沾滿血跡的皮手套。
一名白人警察說，妮可的前夫就住在附近。於是四名警察來到辛普森的家，按了門鈴卻沒人答應。這時他們發現屋後停著一輛白色越野車，車把手、輪胎、車窗上都有血跡。幾名警察翻牆進去，在辛普森家的大門口、車道上、走廊裡都陸續發現血跡，還在走廊裡找到了一隻帶血的皮手套。
警方接著發現大量不利辛普森的證據，包括：在屍體附近發現的鞋印與辛普森擁有的一雙限量版皮鞋吻合、辛普森家中的皮手套與案發現場帶血皮手套正好是一副、在辛普森家中找到了一把他一周前剛買的刀、警方經過對案發現場採集到的血跡化驗顯示，與辛普森的DNA吻合、也發現辛普森的控制欲極強，曾對妮可家暴。
於是警方推論：辛普森是一個占有欲極強的人，案發當天，辛普森來找妮可，發現她正與高德曼約會，於是怒火中燒，用刀將兩人殺害。
警方逮捕並起訴辛普森後，辛普森堅稱自己是無辜的，並用重金聘請了全美最知名的律師和調查員，組成夢幻律師團來為自己辯護，其中就包括李昌鈺博士。
李昌鈺在翻閱了卷宗後提出，這些所謂的證據並沒有任何人證或直接證據，是一個典型的旁證案件。根據法醫的鑑定，被害人死亡時間大約是晚上10時左右，而辛普森當晚曾經乘坐10時30分的飛機前往芝加哥，如果按警方的推論，辛普森需要在30分鐘內，刺人35刀，然後跑回家，沖洗乾淨，再趕往機場飛到芝加哥，這幾乎是不可能的。
李昌鈺在仔細鑑定證據後指出，洛杉磯警方在證據採集和現場保護方面出現了重大失誤，並根據這些問題，在法庭上將警方駁得啞口無言。
第一，妮可遇害時穿一件無袖的洋裝，肩膀露在外面，遺體的肩膀上有七滴血。從形狀和方向上來看，不可能是妮可本人的，而是妮可倒地後，有人從她身旁走過時所滴下。如果這些血滴不屬於另外一名被害人高德曼，那一定是兇手的，兇手有可能在搏鬥過程中也受了傷。當李昌鈺提出要檢驗這些血滴的時候，警方卻回答妮可的屍體已經被清洗，血滴也被洗掉了。
第二，李昌鈺放大了現場的碎紙片照片，發現上面竟然有半個鞋印。這個鞋印不僅與警方在現場發現的辛普森鞋印對不上，而且跟男性死者高德曼也對不上，不知道是誰留下來的。李昌鈺要求警方提供碎紙片，警方的回答卻是「對不起，找不到了」。
第三，李昌鈺在對現場的血跡進行檢測後發現了EDTA液。EDTA是抗凝劑的一種，不可能出現在人體血液裡，只有可能出現在實驗室。李昌鈺調查後發現，洛杉磯警方在抽取了辛普森的血液後並沒有馬上送去檢驗，而且將血液放在褲口袋裡，在現場逗留兩個多小時後才送到冰庫，後來又發現，這瓶原本8毫升的血液，在送檢時，只剩下6.5毫升。那這1.5毫升血液又去了哪呢？現場發現的辛普森血跡，會不會來自這1.5毫升呢？
第四，最著名的一幕，在法庭上李昌鈺讓辛普森把警方找到的血手套戴上，辛普森費了九牛二虎之力，卻怎麼也戴不上，他的手明顯比手套大多了。李昌鈺問，如果辛普森想拿刀殺人，怎麼會戴著這副手套去殺人？
第五，李昌鈺對這把疑似凶器進行了多次還原實驗，刀面上並沒有發現任何血跡，反而發現了切水果留下的痕跡。
洛杉磯警方提出的四大鐵證：鞋印、血跡、手套、刀具，全部被李昌鈺推翻，案情因此大逆轉。
李昌鈺曾對本案表示：「證據是沒有立場的，他本人最尊重的是事實。如果證據不利於辛普森，他也一樣會公諸於世。」
因為洛杉磯警方的失誤，使該案最終成了懸案。
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