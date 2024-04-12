辛普森當年遭「飛車追捕」創收視紀錄 被操作成種族事件

1994年辛普森(O.J. Simpson)駕駛的福特Bronco在高速公路上被警方追逐，成為電視史上收視率最高的事件之一。(路透)

前職業美式足球NFL明星球員辛普森(Orenthal James 'O.J." Simpson)頻破紀錄的體壇生涯裡，穿著水牛城比爾隊(Buffalo Bills)白色制服模樣帥氣十足；不過，辛普森10日因攝護腺癌病逝消息傳出，美國民眾對他記憶最深的印象，應該是駕駛著坐白色福特(Ford)Bronco休旅 車在洛杉磯 州際高速公路被警察飛車追逐的電視轉播畫面。

1994年6月17日，警察在高速公路飛車追緝辛普森，透過直升機空拍的電視即時轉播，全美觀眾在螢幕前看得目瞪口呆，創下美國電視史上最多觀眾收看的新聞事件之一。

就在當天，辛普森遭到兩項謀殺罪起訴，原本辛普森應該前往投案，結果卻因為逃跑而成了通緝犯。

他的前妻妮可‧布朗‧辛普森(Nicole Brown Simpson)與她的友人高德曼(Ronald Goldman)雙雙被殺死亡，警方鎖定辛普森涉有重嫌的四天之後，持有手槍的辛普森6月17日傍晚6時45分左右乘坐同隊球員好友考林斯(Al "A.C." Cowlings)駕駛的1993年份福特休旅車從住家逃脫，朝墨西哥前進。車速約每小時60哩，長達兩小時的追逐，在南加州 高速公路上演。

這場飛車追逐事件預告著警察執法在少數族裔社區將被操作成造成民眾分歧的種族事件。1991年，四名洛杉磯白人警察將非洲裔男子金恩(Rodney King)打死，遭起訴後獲判無罪，引發群眾暴動。辛普森飛車事件讓美國社會種族爭議傷疤再被揭開，白色休旅車在405號公路上奔馳而過，路旁則有民眾舉著「OJ快逃」、「加油OJ」等標語。

1995年10月3日，遭控謀殺的辛普森獲陪審團裁定無罪，種族歧見、不信任警察等問題變得更加惡化，警示著多年之後將有萊斯(Tamir Rice)、泰勒(Breonna Taylor)、佛洛伊德(George Floyd)等震驚全國案例的陸續出現。

媒體報導一度傳出，飛車追逐可能以辛普森自殺收場，因為辛普森逃亡之前留下信函寫道：「我這輩子過得很好，交到好朋友。請記得真正的OJ，不是現在這個失落的人。」