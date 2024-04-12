中產稅負最重？分析：收入前50% 付98%聯邦稅

民眾在曼哈頓街頭示威要求加徵富豪稅。六成人誤以為中等收入家庭承擔最大稅務，其實收入前50%的人貢獻了聯邦稅高達近98%，(路透)

CBS電視台報導，大多數美國人認為他們所繳的聯邦所得稅太多，約六成人誤以為中等收入家庭承擔最大的稅務重擔；事實上，收入前50%的人貢獻了聯邦稅高達近98%。

事實上，根據AP-NORC的1月民調 ，只有18%左右的成年人能正確識別面臨最高聯邦稅務負擔的群體，即高收入階級；僅約27%的納稅人認為他們的聯邦所得稅是合理的，60%的納稅人認為稅務負擔太重。

稅收基金會(Tax Foundation)高級政策分析師穆雷西亞努(Alex Muresianu)指出，事實上，美國的繳稅制度設計為累進式，意即收入較低的國民為聯邦稅支付的收入占比低於高收入勞工，「從收入較高的人手中收取1元，對他們來說，不會像從收入較低的人手中收取1元那般有負擔」。

與此同時，一些議員和政策專家正推動提高富人的稅率，拜登 提議推翻「2017年減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act of 2017)中針對全國收入最高者的減稅政策；根據拜登的提議，最高邊際稅率將從目前的37%恢復為39.6%。

根據稅收基金會近期對國稅局(IRS)數據的分析報告，2021年，典型的工薪階層繳交1萬4279元的聯邦所得稅，平均稅率為14.9%；聯邦稅不包括涵蓋社會保險金和聯邦醫療保險 計畫(Medicare)的工資稅(payroll tax)。

然而，收入前50%的人幾乎貢獻了全國所有的聯邦稅，高達近98%，收入排50%以下的族群，個人年收入低於4萬6637元，約占全國稅收入的2.3%左右。

當然，這不包含其他非累進式稅務的影響，如州和地方銷售稅，無論收入等級如何，對每位消費者都以同樣的稅率徵稅；這代表低收入族群為銷售稅支出的收入占比高於高收入族群。

分析報告發現，收入至少16萬9800元的前10%人群繳交的稅約占全國稅的四分之三。

稅收基金會的分析發現，儘管大多數美國人認為中產階級背負最重的稅務重擔，但實際上支付最高聯邦稅率的是收入前1%的人群，高達25.9%。

但根據稅收基金會的分析，近數十年來，收入前1%族群的平均稅率下降，例如2001年，美國收入最高者的有效稅率為27.6%，比目前的稅率高出兩個百分點。

丕優研究(Pew Research)中心去年發現，約六成的美國人表示，他們對於企業和富人沒有繳交合理稅金感到困擾，正好解釋為何約三分之二的民調受訪者支持對富人徵收更高的稅金。