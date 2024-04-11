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美富豪擁第2國籍創新高 首選葡萄牙、馬爾他、希臘

記者顏伶如／綜合報導
科技富豪提爾最近取得紐西蘭國籍。（路透）
科技富豪提爾最近取得紐西蘭國籍。（路透）

全球居留權和公民身分顧問機構「恒理環球顧問事務所」(Henley & Partners)指出，愈來愈多美國富豪家庭申請雙重國籍或其他國家的永久居留權，為降低財務風險預做規畫；身為美國、英國或以色列公民在某些地區可能不受歡迎之際，取得其他國籍帶來更多彈性空間。

富豪家庭之間正在流行建立「護照投資組合」(passport portfolios)，也就是除了美國之外再取得第二國，甚至第三國的國籍，以備萬一需要遠走他鄉的不時之需。「恒理環球顧問事務所」說，如今世界各國申請雙重國籍與居留權的民眾當中，美國公民人數遠遠超過其他國家公民。

「恒理環球顧問事務所」私人客戶服務總監沃列克(Dominic Volek)說，美國還是一個很棒的國家，美國護照非常好用，但對富豪來說，從局勢動盪及不穩定等角度來看， 還是希望做出避險安排。

沃列克說，對於投資，富豪向來熟諳多樣化經營(diversification)理念，因此在有能力具體落實多樣化人生的前提之下，只擁有一種國籍與居留權並不合理。

科技富豪提爾(Peter Thiel)取得紐西蘭國籍是最近受到媒體高度矚目的實例之一。另一個實例是谷歌(Google)前任執行長施密特(Eric Schmidt)向塞普勒斯申請國籍。

根據統計，美國富豪申請第二國籍最熱門的目的地包括葡萄牙、馬爾他、希臘、義大利。需要50萬歐元(約54.1萬美元)投資或私募基金的葡萄牙「黃金簽證」(Golden Visa)計畫尤其熱門，是富豪取得居留權與國籍的熱門途徑，持有葡萄牙護照可以在歐洲各地免簽證進出。馬爾他「黃金簽證」只需投資房地產30萬歐元，沃列克說，這項計畫逐漸受到美國富豪歡迎。

沃列克說，取得馬爾他國籍基本上就等於成為歐洲公民，「可以住在德國，讓孩子去法國上學，在歐洲各地都有權居住、工作或上學」。

谷歌前任執行長施密特向塞普勒斯申請國籍。（路透）
谷歌前任執行長施密特向塞普勒斯申請國籍。（路透）

投資 簽證 義大利

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