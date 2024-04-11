禮卡詐欺案被逮9成是華裔 「紅鉤計畫」盯中國犯罪集團

聯邦調查發現多個中國犯罪組織參與盜取禮卡，並利用所得資金資助從事毒品到人口販賣等非法活動。（沙加緬度警方提供）

聯邦國土安全部 成立工作組，專門調查和打擊中國有組織犯罪集團在美進行的「禮卡詐欺 」騙局；這類犯罪已竊取消費者數億元以上資金。非營利新聞機構ProPublica 10日報導，被稱為「紅鉤計畫」(Project Red Hook)的這項行動，是聯邦當局首次關注中國組織犯罪在禮卡詐欺騙局扮演的角色，並投入資源打擊此類犯罪。

ProPublica報導，「禮卡詐欺」是竊賊先在商店內盜走禮卡再篡改卡號後，再放回貨架，待消費者買下並儲值，犯罪者即自線上盜走卡內資金。

聯邦調查人員認為，有多個中國犯罪組織參與禮卡盜取行徑，並利用所得資金資助從毒品到人口販賣等非法活動。

國土安全部下屬的國土安全調查局(Homeland Security Investigations)自去年底開始優先處理禮卡詐欺問題，以應對一系列與禮卡盜用相關的消費者投訴和逮捕事件。

負責領導相關調查工作的路易斯安納州巴吞魯日(Baton Rouge)國安部助理特工帕克斯(Adam Parks) 表示，過去18個月來，全國各地執法部門已逮捕約100名禮卡盜刷者，其中80至90名是中國公民或美籍華裔；估計全美另有上千人涉及盜刷禮卡活動，他們大多是集團低階跑腿者，協助取走、竄改和放回禮品卡。

帕克斯表示，「我們談的是數億元甚至數十億元損失，對美國經濟和消費者對零售環境的信心來說，風險極大。」

ProPublica最近揭露中國有組織犯罪參與美國毒品產業洗錢活動，並揭露沃爾瑪等零售商 如何助長禮卡詐欺行為蔓延，以及中國詐欺集團在禮卡洗錢活動中扮演的角色。

在國安部調查下，一名加拿大男子遭定罪並於2023年判刑入獄，該男透過經營非法線上禮卡市場竊取逾2200萬元。

隨著全國因盜卡被捕者開始增多，國安部總部去年11月特別在華府舉行兩天峰會討論此議題，全美頂級零售商和禮卡供應商出席會議。國土安全部會後隨即於12月發布公告，提醒全國執法部門注意禮卡篡改問題。

零售商喜歡推銷禮品卡，因為它們可以帶來更多的銷售利潤。業界估計，國人今年預計透過禮卡花費逾2000億元。與此同時，零售商和消費者數據顯示，近年來禮卡流失量劇增。