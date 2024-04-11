中國人自由進關島 32名國會議員批「簽證漏洞」

大批中國無證客闖進關島，引起國會議員重視。圖為關島海軍基地。(路透)

32名國會議員譴責拜登 政府沒關閉他們眼中認定的「簽證 漏洞」，容許中國人得由北馬里亞納群島自治邦(CNMI)進入關島，自由自在進入美國領土；為此他們致函國土安全部，等待說明四個月，聯邦參議員 恩斯特(Joni Ernst)指出，拜登政府的回應令她不滿，認為軍事基地可能有遭滲透之虞。

新聞周刊(Newsweek)報導，這項國安疑慮源自海關及邊界保護局(CBP)的「免簽證計畫」(Visa Waiver Program)，容許中國國民得不必B-1(商務)或B-2(旅遊)簽證前往CNMI，有些人還非法進入關島。

32名聯邦參議員及眾議員去年11月30日聯名致函國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，表達因該計畫而衍生的疑慮；給予中國遊客免簽待遇的法源，是2008年通過的「鞏固天然資源法」(Consolidated Natural Resources Act, CNRA)，議員們等待說明四個多月，很多人表示並未收到回覆。

恩斯特表示，中國共產黨業經證實無所不用其極想滲透美國，這種威脅，隨著中國國民可利用簽證漏洞，得以進入關島的軍事設施，只有與日俱增；但拜登政府非但沒傾聽她的呼籲，把簽證漏洞給堵上，預防中共進一步的間諜行動，反而不予回覆四個多月，現在還用過時的政策來為自己辯護。

恩斯特表示，別搞錯了，那些人讓美國的軍事機密曝險，國家一定要改變這種簽證政策，不讓中國國民得以接近美國領土上的軍事設施，從事任何惡意活動。

國安部4月1日回覆議員們說，政策明文要求國安部識別哪些國家，CNMI能由其來玩訪客取得「可觀經濟好處」，國安部2009年判定，中華人民共和國吻合該法的經濟門檻值。

據CNRA，截至2019年10月3日，中國國民得免簽證赴CNMI從事商務或觀光娛樂14天，但不得就業。但個別人等未獲授權，不得前往美國其他地方，包括關島；這些個別人等若在CNMI機場被碰到，海關及邊界保護局接獲的指令，是禁止他們前往其他美國目的地。