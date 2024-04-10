習近平會俄外長 鋪陳普亭5月訪中

中國國家主席習近平(右)9日在北京會見俄外長拉夫洛夫時稱，中方高度重視中俄發展，願與俄方加強多邊戰略協作。(路透)

中國國家主席習近平 9日在北京接見俄羅斯外交部長拉夫洛夫(SergeyLavrov)，中國外長王毅 稍早也與拉夫洛夫舉行會談。

俄通社報導，拉夫洛夫稱，普亭 和習近平計畫在今年的上海合作組織峰會及金磚峰會期間會面，也不排除在其他場合碰面。習近平則稱，中方始終高度重視中俄關係發展，願與俄方密切雙邊溝通，加強多邊戰略協作。俄外交部會後表示，中方期待普亭今年對北京進行國事訪問。

路透報導，拉夫洛夫此行是為普亭5月訪中鋪路，這將是普亭新的總統任期首次海外訪問。克里姆林宮發言人佩斯科夫9日表示，拉夫洛夫的訪問可視作「為即將舉行的最高層接觸」做準備。

央視報導，習近平會見拉夫洛夫時指出，他與普亭一致同意，繼續保持密切交往。中方支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。就兩國關係，習近平說，中方始終高度重視中俄關係發展，願同俄方密切雙邊溝通，並加強在金磚國家、上合組織等多邊戰略協作。

拉夫洛夫則稱，俄國對外政策的優先方針是全面鞏固提升對中關係，普亭順利當選連任保證了俄中關係的連續性，並指俄中關係「超越了冷戰時期的同盟關係」。