我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

習近平會俄外長 鋪陳普亭5月訪中

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平(右)9日在北京會見俄外長拉夫洛夫時稱，中方高度重視中俄發展，願與俄方加強多邊戰略協作。(路透)
中國國家主席習近平(右)9日在北京會見俄外長拉夫洛夫時稱，中方高度重視中俄發展，願與俄方加強多邊戰略協作。(路透)

中國國家主席習近平9日在北京接見俄羅斯外交部長拉夫洛夫(SergeyLavrov)，中國外長王毅稍早也與拉夫洛夫舉行會談。

俄通社報導，拉夫洛夫稱，普亭和習近平計畫在今年的上海合作組織峰會及金磚峰會期間會面，也不排除在其他場合碰面。習近平則稱，中方始終高度重視中俄關係發展，願與俄方密切雙邊溝通，加強多邊戰略協作。俄外交部會後表示，中方期待普亭今年對北京進行國事訪問。

路透報導，拉夫洛夫此行是為普亭5月訪中鋪路，這將是普亭新的總統任期首次海外訪問。克里姆林宮發言人佩斯科夫9日表示，拉夫洛夫的訪問可視作「為即將舉行的最高層接觸」做準備。

央視報導，習近平會見拉夫洛夫時指出，他與普亭一致同意，繼續保持密切交往。中方支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。就兩國關係，習近平說，中方始終高度重視中俄關係發展，願同俄方密切雙邊溝通，並加強在金磚國家、上合組織等多邊戰略協作。

拉夫洛夫則稱，俄國對外政策的優先方針是全面鞏固提升對中關係，普亭順利當選連任保證了俄中關係的連續性，並指俄中關係「超越了冷戰時期的同盟關係」。

普亭 習近平 王毅

上一則

川普墮胎立場「溫和」搖擺州共和黨人「靠攏」

下一則

五角大廈報告：太空競賽「決定性十年」 美國恐輸中國

延伸閱讀

俄外長會習近平 稱俄中關係超越冷戰時的同盟關係

俄外長會習近平 稱俄中關係超越冷戰時的同盟關係
保密到最後一刻 暌違九年「馬習二會」擬10日登場

保密到最後一刻 暌違九年「馬習二會」擬10日登場
習近平會見俄外長 俄羅斯：中國期待普亭到訪

習近平會見俄外長 俄羅斯：中國期待普亭到訪
普亭訪中鋪路？俄外長訪北京 將與王毅會談

普亭訪中鋪路？俄外長訪北京 將與王毅會談

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡