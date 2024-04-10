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美軍印太司令：中菲海上衝突不斷 北京破壞南海穩定

編譯潘勛／綜合9日電
美國印太司令部司令阿基里諾。(路透)
美國印太司令部司令阿基里諾。(路透)

美軍印太司令部指揮官阿基里諾(John Aquilino)9日表示，中國與菲律賓近來一連串海上衝突，包括動用水柱衝擊、言詞叫罵，引發海上衝突升高的憂慮，都足以證明中國想以武力爭奪南海的領海領土，危及本地區穩定。

路透(Reuters)報導，阿基里諾海軍上將在澳洲雪梨智庫「洛伊政策研究所」 (Lowy Institute) 致詞表示，中國針對菲律賓的舉動，尤其在仁愛礁，「危險、非法且破壞本區域穩定」。

阿基里諾表示，他很關切仁愛礁發生的事；中國海警船與一艘漁船有具體衝突，導致六名船員受傷；阿基里諾表示，他懷疑中方接下來願意做到什麼程度。

阿基里諾指出，類似舉動另可見諸本區域各地，例如日本及馬來西亞；「這並非孤例，而在中華人民共和國想單方面透過武力，奪取領土空間」。

中國宣稱整個南海幾乎全為其領海，派海警船隊巡邏，有時來到距中國1000公里以外，另堅稱面對菲律賓的進犯，其反應適當。

阿基里諾表示，自拜登總統與中國國家主席習近平交談以來，中美關係往正面發展，兩國沒發生值得關切的海上互動。但他在意的是這只是一時的緩和，原因在中國試圖穩定其經濟。

他另關心俄國與中國、俄國與北韓之間的同步一致；中俄、俄國北韓搭配合作、建立聯繫，誠為世界新局面，值得擔憂。

在太平洋諸島方面，阿基里諾指出中國在動用經濟脅迫，美國與澳洲正在合作，焦點放在增加對該區域的開發協助，包括已與中國敲定安全協定的索羅門群島。

阿基里諾指出，中國增加太平洋島國區域的軍事存在，對澳洲國土防衛是直接威脅，也令美國陷於不利處境。

澳洲 俄國 北韓

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