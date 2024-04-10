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觀察站／馬習二會 520前形塑善意循環

記者 廖士鋒

中華民國前總統馬英九與中國大陸國家主席習近平第二次會面，時間點在台灣的總統大選結束後、準總統賴清德即將就任之際，同時也是美中元首「拜習通話」後不久；在美中台互動架構下，馬英九以非官方身分，搭建起兩岸罕見的高層溝通管道，能量不容小覷。

4月2日的「拜習通話」，習近平已強調今年是「以穩為重」，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定，同時仍指出「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，希望美方把不支持「台獨」的積極表態落實到行動上。白宮則指出拜登強調維護台海和平穩定的重要性，隨後美國財長葉倫前往中國訪問，國務卿布林肯也將接棒赴中國，雙方更已舉行海上軍事安全磋商機制工作小組會議，持續對話、管控風險的態度明確。

美台關係方面，台灣大選後拜登第一時間的回應是「不支持台獨」，美國在台協會主席羅森柏格去年3月就任後已五度訪台，1日會見賴清德時強調「台海和平穩定攸關台美共同利益」，頻繁到訪台灣，除了凸顯美國對台灣的重視，不可諱言，恐怕仍有一定程度的不放心。

北京今年對台政策方向在「兩會」，甚至「對台工作會議」就已揭櫫，除了九二共識與一中原則、堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉、維護台海和平穩定之外，最主要就是擴大兩岸各領域交流合作、推動兩岸共同弘揚中華文化。

馬英九這次訪問大陸行程偏重於文化與歷史，至少九度提及「和平」，也強調追求和平、避免戰爭，致力振興中華，「是兩岸中國人不可迴避的責任」，無疑是不斷向大陸傳遞和平的呼聲。而兩岸在疫情間受到邊境管控與關係不佳的限制，迄今許多民間往來仍未恢復，漁船案後更是緊張升高，馬習二會若能協助推動大陸方面釋出善意，率先在人員往來上踏出一步，或能促使台灣政府跟進，在五二○前形塑善意循環。

馬英九 拜登 賴清德

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