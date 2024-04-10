時隔9年 馬習二會4/10北京登場 聚焦九二共識表述

中華民國前總統馬英九、大陸國家主席習近平10日下午在北京人民大會堂會面。圖為馬英九(左)9日率團參訪長城。(圖／馬英九基金會提供)

中華民國 前總統馬英九 與中國大陸國家主席習近平 10日下午在北京人民大會堂會面，這是暌違九年，馬英九與習近平再度相見。儘管馬英九已卸任中華民國總統職務近八年，「馬習二會」仍受到兩岸和國際社會高度關注。

據了解，馬英九將是習近平自去年3月開啟大陸國家主席第三任期以來，首位正式會見的台灣代表人物，時值民進黨籍的準總統賴清德將於5月20日就職，美中台關係複雜敏感之際，「馬習二會」的登場和後續效應備受矚目。

馬英九在總統任內，曾於2015年11月7日與習近平於新加坡香格里拉大酒店進行「兩岸領導人會面」，創下1949年兩岸分治以來首度領導人會面紀錄；2016年台灣政黨輪替，兩岸關係急轉直下，自蔡英文政府上任以來，兩岸官方協商機制停擺，台海情勢也越趨嚴峻。

自3月25日馬英九基金會執行長蕭旭岑宣布，馬英九將於4月1日至11日二度訪問大陸後，「馬習二會」就被高度期待，惟馬英九基金會和大陸官方在行程期間一直沒有公開和確認消息。

9日晚間，部分隨團採訪記者收到一份官方簡訊，要求10日早上7時15分、中午11時30分，在馬英九下榻的中國大飯店進行兩次核酸篩檢，屆時發放記者證件；簡訊還指出，下午2時45分到人民大會堂北門集合採訪。

大陸官方雖未直接透露會見者身分，但依據慣例，只有大陸國家主席習近平出面會見，才可能有如此檢疫要求。若是大陸政協主席王滬寧會見，以去年海峽論壇經驗，並沒有一上午要求做兩次核酸檢測的「高標準」；今年3月剛結束的人大政協「兩會」，對媒體也只有一次核酸檢測。大陸國台辦10日上午將舉行例行記者會，預計有進一步消息釋出。

馬英九一行10日上午先前往中國空間技術研究院參訪，下午前往人民大會堂與習近平會見；至於陸方會安排在哪個「廳」舉行尚不清楚。習近平最近在人民大會堂的會見活動，是9日下午在「東大廳」與密克羅尼西亞總統西米納會談，昨稍早還在「福建廳」會見俄國外長拉夫羅夫。

2015年新加坡馬習會吸引全球數百家媒體採訪，雙方從稱謂、座位、動線甚至是餐費等諸多安排，都極具巧思，也具有高度政治意涵，但雙方並未簽署協議或發布聯合聲明，而是在會後各自舉行記者會。