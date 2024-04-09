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路透：拜岸會擬談德州高鐵計畫 使用新幹線技術

編譯高詣軒／即時報導
美國總統拜登（右）2022年訪問東京會見日本首相岸田文雄（左）。（路透）
美國總統拜登（右）2022年訪問東京會見日本首相岸田文雄（左）。（路透）

路透9日引述3名匿名知情人士報導，美國總統拜登10日會晤到訪的日本首相岸田文雄時，兩人議程將包括採用日本新幹線子彈列車技術打造的德州高鐵計畫。其中2名人士說，拜岸會後聯合聲明可能提及該項目；一名拜登政府高官則說，該計畫似乎未成熟到兩國領袖會公開發表其進展。

該高鐵計畫連結達拉斯和休士頓，長約380公里，預計成本為250億美元至300億美元。拜岸兩人的支持，可望有助解鎖美國聯邦鐵路管理局新的撥款和其他美國運輸部資金，但該計畫在德州和美國國會仍面臨潛在阻礙。

日本外務省婉拒路透置評請求，僅稱日美仍在協調會後聲明；白宮婉拒回應。3名消息人士都說，最後商定的細節在岸田行前仍可能生變。

美國運輸部長布塔朱吉已聲援該計畫。路透指出，美國至今已吸引多項高鐵建設提案，畢竟各主要城市間距離往往遙遠，加上通勤人數多、公共運輸又不足，但至今未有建成案例，受制於政治爭論、土地所有權難題、成本飆漲等。

達拉斯、休士頓以人口而言屬於美國第4、第5大都會區，兩地間建設鐵路早有討論，但多遭路線上民間地主反對。目前的高鐵計畫擬由德州中央鐵路公司（Texas Central Partners）和美國鐵路公司興建、營運，讓兩地交通從3.5小時車程縮短到約90分鐘。

拜登政府正推行氣候友善政策和鐵路投資，此計畫若有進展將是一項勝利。但另一項日方投資案，即日本製鐵擬收購美國鋼鐵的計畫則遭白宮反對，拜登稱美鋼應由美國人持有。

拜登預計在11月總統大選對上前總統川普，此前2021年已簽署1兆美元基礎建設法案，其中含660億美元用於鐵路計畫。美國選民關切經濟，拜登已力推由政府支持的建設計畫，其幕僚認為這有助創造就業並緩和通膨壓力。

拜登 日本 德州

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