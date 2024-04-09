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台灣海軍司令唐華華府開會 聽美海軍作戰經驗

記者張文馨／華盛頓報導
中華民國海軍司令唐華8日在美國大華府地區參加美國海軍主辦的海盟年會。(華盛頓記者張文馨／攝影)
中華民國海軍司令唐華8日在美國大華府地區參加美國海軍主辦的海盟年會。(華盛頓記者張文馨／攝影)

中華民國海軍司令唐華8日在美國大華府地區參加美國海軍主辦的海盟年會(Sea-Air-Space conference)，他除了聆聽海軍作戰部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)參與的開幕式講座，並趁機走訪洛馬和雷神在內等美國主要軍武製造商所設置的攤位展覽。

路透上月底報導，台美正安排在唐華訪美期間會晤弗蘭切蒂；唐華提到，他在海盟年會有機會聽取弗蘭切蒂對海軍的想法，但並非雙邊會談。

被問到此行與美國官員的互動，以及是否赴五角大廈拜會，唐華拒絕透露，他說「實際面對哪些人做交流，就允許我做一點保留。」

唐華表示，美國現在是跨黨派的力道在支持台灣，對於台灣的狀況都非常了解；此行訪美，聽取外界在紅海和烏克蘭等地的寶貴經驗，了解無人機和無人船的未來發展趨勢，運用至國家防衛，是學習也是找尋合作機會。

至於此行是否具體跟美方談到對美採購美軍除役的濱海作戰艦(Littoral Combat Ship)，以填補海軍巡防兵力不足的缺口。

唐華表示，濱海作戰艦只是平台(platform)，此行不會單獨就特定平台和武器談論諸多細節。

唐華日前赴夏威夷參加美軍太平洋艦隊司令巴帕羅(Samuel Paparo)出任印太司令的交接儀式，再轉往美東參與海盟年會；據國防部今年度預算書所載，此行為汲取美海軍實務發展規畫與經驗，據以作為未來作戰概念發展及新裝備籌獲參考。

中華民國 五角大廈 預算

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