梵蒂岡新聲明：反對變性、代孕「性別是來自上帝不可撤銷禮物」

教宗方濟各 (Pope Francis)在位超過11年的時間一直走鋼索,尋求在明確闡述教會教義與維持人類尊嚴之間取得平衡。梵蒂岡8日發布一份經方濟各批准的新文件「無邊尊嚴」(Infinite Dignity),指出教會認為性別流動性(gender fluidity)、變性手術、代孕是侮辱人類尊嚴;另一方面則譴責不該以個人性向入罪。

紐約時報 報導,該文件認為每個人出生時的性別是來自上帝的「不可撤銷的禮物」,任何變性干預都可能威脅到從受孕那一刻獲得的獨特尊嚴,而那些「渴望按照性別理論個人自決」的人,可能會屈服於「自古以來的誘惑」,即扮演上帝。此外無論代孕婦女是被迫還是自由接受,羅馬天主教會皆反對代孕,因「代孕使孩子成為屈從於他人任意利益或慾望的手段」,並也反對體外受精。

這份文件由梵蒂岡教義部(The Dicastery for the Doctrine of the Faith)部長費南德茲(Víctor Manuel Fernández)樞機主教於2019年3月起草,方濟各過目後2023年發回,指示需強調與尊嚴密切相關的主題,例如貧困、移民 、人口販運、戰爭等。

文件中提到,梵蒂岡樂見人們理解人類尊嚴,即人們都想消除種族主義、奴隸制、婦幼殘病邊緣化等;但教會也看到尊嚴被嚴重侵犯,包括墮胎、安樂死、死刑、一夫多妻制、酷刑、剝削窮人和移民、性虐待、暴力侵害婦女、資本主義不公、恐怖主義。

費南德茲8日在新聞發布會上強調方濟各仍堅持歡迎所有人的原則,即使是不同意教會教義、做出相左選擇的人,包括那些「對性主題有不同看法的人」。

但費南德茲也明確指出方濟各的話跟教會教義是兩回事,「無邊尊嚴」具有很高的教義重要性,也就是「同性戀行為本質上是失調的」。同時文件也寫道某些地方僅僅因為人們性取向而施以酷刑、監禁,這應被譴責為違背人類尊嚴。