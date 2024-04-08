聯邦允解決FAFSA亂象 學生等不及改讀負擔得起的學校

「免費申請聯邦學生援助表」不斷出現故障和錯誤等問題。（截自FAFSA影片）

教育部 的「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)從2023年12月開始到一周前，就不斷出現故障和公式錯誤等問題，將本應更加精簡的流程變成了申請人和招生官員的官僚煉獄，更是讓許多等待補助和申請獎學金的學生，不得不因此放棄夢想學校，改申請可負擔得起的學校。

佛州新士麥那海灘(New Smyrna Beach)18歲的布萊斯琳．哈里森(Bricelyn Harrelson)在2023年9月開始，共提交了七份大學申請書，原本預計早該知道她在今年秋天將會去那裡入學；但如今，她在過去兩個月內重新寄出六份新的申請書，全都是在相對更便宜的州立大學。

「我為孩子們感到難過；他們的高中就是在新冠肺炎影響下開始，現在又要在這種混亂的情況下展開大學生活」布萊斯琳的母親可莉．哈里森(Kerri Harrelson)表示；她說，布萊斯琳在最近收到了原本申請的六所學校中四所學校的回覆，但FAFSA的問題卻讓布萊斯琳無法取得潛在助學金(need-based aid)援助。

FAFSA不但是學生申請大學的一個阻礙，更是其他形式援助的一個阻塞點(chokepoint)，因為許多學校和獎學金計畫，都無法在不知道學生可以從聯邦政府 那裡獲得多少補助的情況下，計算出自己要提出的獎學金金額。聯邦政府表示，將會在4月中旬邁出關鍵的一步，推動FAFSA流程的進行。

還有不少學生家庭被迫做出意料外的艱難決定；眼見FAFSA的亂象，凱莉．蓋納(Kelly Gainor)就決定將2024年的存入401(k)的費用減半，好多存點學費。

蓋納的女兒甘迺迪(Kennedy)仍在等待聯邦補助訊息，但她已經向她位在維州的詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)夢想學校承諾入學，好訂下校園宿舍位置；但在始終沒有FAFSA消息的情況下，任何可能的獎學金也都下不來，讓她的家庭無法確定到底該申請多少貸款 來供女兒上學。

教育部今年共收到逾600萬份FAFSA申請，截至3月25日，已經審核完430萬份申請；但教育部隨後指出因出現其他錯誤，有不少申請需要重新審核。