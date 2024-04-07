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汽油每加侖逼近4元 今夏出遊…銀子恐怕要多備點了

編譯廖振堯／綜合6日電
油價攀高，今夏出遊恐怕要傷荷包了。(路透)
油價攀高，今夏出遊恐怕要傷荷包了。(路透)

俄烏戰事拖延、中東局勢動盪、消費需求強勁，將國際油價推至數月來最高點，加上石油輸出國組織及非成員盟國(OPEC+)決定上半年持續減產，全球原油供不應求，分析師預計油價還會再漲，民眾得做好大傷荷包的準備。

華爾街日報報導，美銀分析師預計今年夏天布蘭特原油最高可能會達到每桶95元，因為美國、歐洲和亞洲的汽油庫存偏低。渣打銀行(Standard Chartered)大宗商品研究主管霍斯奈爾(Paul Horsnell)預測布蘭特原油本季將升至每桶94元，他說「市場才剛剛意識到供應將日益緊張」。

布蘭特原油今年已漲18%，是去年10月以來首次突破每桶90元。美國汽車協會(AAA)衡量的全國汽油價格今年平均上漲15%，達到每加侖3.57元；去年夏季平均價格最高達到每加侖3.88元，依此走勢及接下來幾個月的情況，價格可能會突破4元。

夏季熱絡的出遊季恐因此受挫。1月寒冷天氣導致美國部分地區的石油產量減少，而巴西和加拿大近幾個月的原油產量並未達到預期，美國原油庫存比近年同期的平均值低3%，接近過去五年來最低。

產油國家組織OPEC+決定今年上半年不增產，今夏油價看漲。(路透)
產油國家組織OPEC+決定今年上半年不增產，今夏油價看漲。(路透)

而OPEC+自2022年秋季以來一直在限制產量，也沒人知道如果油價持續上漲，OPEC+是否願意增產。烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施也是油價預測上調的原因，航運數據顯示攻擊發生後俄羅斯柴油出口量下降，其他地方的煉油廠得買更多原油來填補缺口。

國際原油不但供應吃緊，需求也在攀升。國際能源署(IEA)認為2024年全球每日消耗量將達到創紀錄的1億300萬桶，高於2023年的近1億200萬桶、2022年的不到1億桶。

汽油價格避免飆升仍有可能，因漲價代表煉油廠提高產量的話利潤率也能上升。研究機構Rystad Energy分析師沙阿(Janiv Shah)預計美國煉油廠今年夏季將比3月每日產量多70萬桶，有助於滿足季節性汽油需求，但恐反而推高原油價格。

油價 石油 俄羅斯

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