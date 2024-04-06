我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

外國出生工人 美國就業市場生力軍

編譯廖振堯／綜合5日電
外國出生的求職者已經成為美國職場的重大助力，圖為民眾在芝加哥排隊求職。(美聯社)
外國出生的求職者已經成為美國職場的重大助力，圖為民眾在芝加哥排隊求職。(美聯社)

勞工部勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)5日數據顯示，3月新增就業機會優於預期，外國出生工人3月的已就業人數按月大增，達3111萬人，較2月的3100萬人明顯增加10萬人以上，幫助貢獻亮麗就業數據及強勁的勞動力市場。

新聞周刊(Newsweek)報導，本土出生工人的已就業人數也有所增加，從1億2930萬人增加到1億3024萬人，當月增加約87萬人。整體勞動市場來看，3月的就業成長超過了去年每月平均23萬1000人的數字；3月雇主新增就業機會超過30萬個，失業率從上月的3.9%小幅下降至3.8%。

勞工部稱上個月職缺主要來自醫療保健、政府單位和建築業，分別釋出7萬2000個、7萬1000個、3萬9000個工作。分析師指出其中醫療保健和建築業等行業因移民工人數量增加而受益。聯準會(Fed)前經濟學者阿馬納斯(Skanda Amarnath)表示，在建築、休閒、飯店、醫療保健領域，通常移民工人比例較高，但新冠疫情大流行導致移民流入積壓，因此現在出現人數追趕的後追效應。

畢馬威(KPMG)首席經濟學者斯旺克(Diane Swonk)也說3月就業成長得益於外國出生工人，當月勞動力增加了46萬9000人，是自2023年8月以來最強勁的月度增幅。

就職網站ZipRecruiter的首席經濟學者波拉克(Julia Pollak)則說，外國出生工人數量有所增加，反過來又有助於推動經濟發展。她提到聯準會近期褐皮書關於招聘的重點放在如何讓雇人變得更容易、如何提高勞動力供應、可用性和品質，「所以外國工人有助於雇主填補空缺並增加就業機會，且這會增加消費者基礎，導致經濟支出增加。」

波拉克補充，現在每月平均新增就業人數超過27萬人，比2019年多10萬人，但目前失業率與2019年持平甚至較低，顯示勞動市場的參與率正在提升，主要便是外國工人考量到美國經濟強勁而前來此地。

就業 勞工部 移民

上一則

布林肯北約外長會加強示警：中國援俄 規模已令人憂心

下一則

電動車喊卡…蘋果疫後最大規模裁員 614人丟飯碗

延伸閱讀

美國高度戒備 嚴防伊朗對「美以在敘利亞資產」發動重大攻擊

美國高度戒備 嚴防伊朗對「美以在敘利亞資產」發動重大攻擊
重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 眾院司委會調查

重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 眾院司委會調查
睽違2年 美中軍事官員恢復對話…避免意外與溝通不良

睽違2年 美中軍事官員恢復對話…避免意外與溝通不良
TikTok殷鑑不遠 合規成Temu在美擴展首要挑戰

TikTok殷鑑不遠 合規成Temu在美擴展首要挑戰

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶