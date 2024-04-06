外國出生工人 美國就業市場生力軍

外國出生的求職者已經成為美國職場的重大助力，圖為民眾在芝加哥排隊求職。(美聯社)

勞工部 勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)5日數據顯示，3月新增就業 機會優於預期，外國出生工人3月的已就業人數按月大增，達3111萬人，較2月的3100萬人明顯增加10萬人以上，幫助貢獻亮麗就業數據及強勁的勞動力市場。

新聞周刊(Newsweek)報導，本土出生工人的已就業人數也有所增加，從1億2930萬人增加到1億3024萬人，當月增加約87萬人。整體勞動市場來看，3月的就業成長超過了去年每月平均23萬1000人的數字；3月雇主新增就業機會超過30萬個，失業率從上月的3.9%小幅下降至3.8%。

勞工部稱上個月職缺主要來自醫療保健、政府單位和建築業，分別釋出7萬2000個、7萬1000個、3萬9000個工作。分析師指出其中醫療保健和建築業等行業因移民 工人數量增加而受益。聯準會(Fed)前經濟學者阿馬納斯(Skanda Amarnath)表示，在建築、休閒、飯店、醫療保健領域，通常移民工人比例較高，但新冠疫情大流行導致移民流入積壓，因此現在出現人數追趕的後追效應。

畢馬威(KPMG)首席經濟學者斯旺克(Diane Swonk)也說3月就業成長得益於外國出生工人，當月勞動力增加了46萬9000人，是自2023年8月以來最強勁的月度增幅。

就職網站ZipRecruiter的首席經濟學者波拉克(Julia Pollak)則說，外國出生工人數量有所增加，反過來又有助於推動經濟發展。她提到聯準會近期褐皮書關於招聘的重點放在如何讓雇人變得更容易、如何提高勞動力供應、可用性和品質，「所以外國工人有助於雇主填補空缺並增加就業機會，且這會增加消費者基礎，導致經濟支出增加。」

波拉克補充，現在每月平均新增就業人數超過27萬人，比2019年多10萬人，但目前失業率與2019年持平甚至較低，顯示勞動市場的參與率正在提升，主要便是外國工人考量到美國經濟強勁而前來此地。