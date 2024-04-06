捷克媒體： 北京監控蕭美琴訪布拉格 險釀車禍

副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。左為捷克參議院議長韋德齊。 (取材自捷克參議院議長韋德齊X平台)

捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅譽（Jakub Janda）在X平台轉發一則捷克媒體報導，指中國軍事外交官在布拉格騷擾來訪的中華民國 副總統當選人蕭美琴，報導指，為尾隨蕭美琴，中方人士闖紅燈差點引發車禍；捷克外交部正考慮驅逐此人。

楊雅譽引述當地媒體Seznam Zpravy的報導，指蕭美琴3月中旬應捷克參議院 議長邀請訪問布拉格，受到捷克警察保護局維安保護的蕭美琴，在從布拉格機場前往市中心的路上，遭一輛汽車尾隨，這輛可疑的汽車闖紅燈，差點造成車禍，捷克警方攔下後發現，駕駛是中國駐布拉格大使館 軍事部門的外交官；此外，北京的跟監一路持續到蕭美琴抵達下榻飯店。

布拉格召見大使 考慮驅逐涉事中外交官

報導為捷克文，楊雅譽在X平台更新進度指，捷克外交部已召見中方大使，捷克外交部指「這件事還沒結束」，正在考慮將中方涉案人列為不受歡迎人士（persona non grata）。通常在外交上被列為不受歡迎人士者，就會被驅逐出境。

此外，楊雅譽寫道，捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）呼籲「驅逐這個流氓」，呼籲捷克政府驅逐這個公然違反維也納和約的中方軍事外交官。

費雪表示，一個中方外交官危險駕駛民用汽車遭攔下，卻拿出他的外交護照讓捷克警方檢查，這是醜聞；「我認為，一個有外交身分的中國人危及我們當地的交通安全，並危及我們尊貴客人的安全，這點是無法接受的。」

根據捷克媒體Seznam Zpravy報導的譯文，捷克警方注意到有人在監視蕭美琴一行，這部可疑車輛闖過一個剛轉變為紅燈的路口，差點引發車禍；而駕駛持中華人民共和國外交護照，向警方表明身分，並宣稱自己只是到附近餐廳吃飯，否認跟蹤任何人。