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葉倫訪中行首日 向何立峰抱怨：中國廉價綠能產品 威脅美國產業

編譯廖振堯／綜合5日電
財政部長葉倫(右)5日在廣州與中國副總理何立峰會面，雙方會議預計持續兩天。(路透)
財政部長葉倫(右)5日在廣州與中國副總理何立峰會面，雙方會議預計持續兩天。(路透)

財政部長葉倫(Janet Yellen)5日下午在廣州與中國國務院副總理何立峰會談三小時，四天之行的首日便直接抱怨：中國廉價的綠色能源科技出口，正在威脅美國的電動車和太陽能產業，拜登政府將出手保護這些重點產業；葉倫並指出，中國須為美國工人和企業提供公平的競爭環境，且中國產能過剩恐影響全球經濟。

紐約時報報導，這將是葉倫此次經濟外交的一大挑戰，因為美國即將擴大國內綠能產業數兆美元補貼，她希望這個時間點中國能調整產業政策。財政部官員擔心中國激進的生產目標將導致中企出產的電動車、電池和太陽能板遠遠超出全球市場的吸收能力，導致價格下跌並擾亂世界各地的生產。

美國正在考慮重新調整川普政府向價值超過3000億元的中國進口商品徵收的部分關稅，以針對中國的綠能產品。葉倫飛往中國途經阿拉斯加時表示，她不會排除採取措施保護美國產業；財政部官員則指出歐洲已在調查中國的電動車補貼，墨西哥和巴西也正採取反傾銷措施。

財政部長葉倫(左)5日在廣州與中國副總理何立峰會面，雙方會議預計持續兩天。(歐新...
財政部長葉倫(左)5日在廣州與中國副總理何立峰會面，雙方會議預計持續兩天。(歐新社)

研究中國政治的密西根大學政治學教授加拉格(Mary Gallagher)認為，工業產能過剩是中國中央政府經濟計畫的一個「特點」而非「缺陷」，正因如此中國才能在綠能科技創新方面領先全球，讓地方政府去應對財政影響。她指出中國正主導相關行業特別是電動車，美國應做的比維護傳統自由貿易原則更重要：自行生產、不能依賴中國產品。

葉倫與何立峰會面前已在美國商會致詞時提到中國產能過剩的問題，稱中國無法通過大量出口來推動增長，建議中國應重點支持國內以消費為基礎的經濟成長，並也警告中國綠能產品傾銷將壓低價格，迫使全球企業倒閉、扭曲全球供應鏈。

會後葉倫與廣東省省長王偉中單獨會面，稱若要建立健康經濟關係，需要為美國工人和企業提供公平的競爭環境，並公開、直接地溝通分歧事項。

葉倫 綠能 電動車

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