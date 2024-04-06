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「中國震撼」再起 金磚國、印尼、墨西哥也反彈

記者張聲肇／綜合報導
中國廉價產品橫掃全球，引發各國紛紛以提高關稅回敬。圖為中國生產的廉價洗衣機。(路透)
中國廉價產品橫掃全球，引發各國紛紛以提高關稅回敬。圖為中國生產的廉價洗衣機。(路透)

華爾街日報報導，中國產品橫掃全球，證實北京再度祭出「以外銷促成長」手段，有如20年前，但不僅歐美，連同為金磚國的巴西印度，甚至印尼、墨西哥現在都紛紛反彈，擬提高關稅回敬中國。

美國和歐盟揚言升高貿易壁壘，對付中國電動車和再生能源產品，巴西、印尼甚至智利等國，也加入反傾銷陣營，說中國傾銷鋼鐵、陶瓷及化學產品到它們的市場。

美國財長葉倫5日在中國行第一站廣州就警告地主，不能靠輸出廉價產品提振自己的經濟，「中國太大了，無法用外銷手段達到經濟快速成長的目的。」

印度已經針對幾乎所有中國產品，從螺絲起子、玻璃鏡子到真空絕緣熱水瓶，發動反傾銷調查；阿根廷在調查中國造的電梯；英國也在審查中國進口的電動腳踏車和挖土機。

各國抗拒中國外銷產品，加劇全球貿易體系緊張，因為全球貿易經俄國侵略烏克蘭引發美國帶頭抵制，提振本國製造業，開始和中國「部分脫鉤」，就已鬆動；最新抵制中國外銷行動，可能加速全球經濟的裂解與重組。

決心要降低對中國依賴的國家，會和「有志一同」的國家，合組新的「安穩供應鏈」聯盟，導致全球經濟區塊化，脫離盛行多年的一體化。

蒙特婁BCA研究公司新興市場及中國策略首席研究員布達格顏(Arthur Budaghyan)說，美國關閉邊境，中國就會把廉價產品賣到其他地方，「這情況現在才開始」。

中國政府為了拯救幾乎崩盤的房地產市場，大舉投資製造業，讓業者有低利貸款擴充產能，製造不准回銷本國市場的產品。2000年代初，中國外銷勃興，美國製造業拚不過，解雇200萬人，被稱之為「中國震撼」(the China shock)。

新冠疫情爆發後，飽受通膨之害的全球消費者，不會不樂見廉價的中國消費品，發展中國家的業者，也樂見中國低價的機器和綠能科技產品，中國則鞏固了汽車、手機、減碳大國的封號。

不過，世界銀行首席東亞經濟學家馬吐(Aaditya Mattoo)說，世界吸收新一波「中國震撼」的能力，已大不如前，例如，智利的鋼鐵業就被中國出口擊敗。

印度 巴西 印尼

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