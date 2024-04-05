我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

花蓮大地震／10分鐘就有1次落石 中橫公路修復困難重重

記者周湘芸、葉冠妤／台北報導
花蓮強震重創蘇花路廊，只見匯德隧道外的步道整個被掉落砂石淹沒，從空中鳥瞰怵目驚心。(記者劉學聖／攝影)
花蓮強震重創蘇花路廊，只見匯德隧道外的步道整個被掉落砂石淹沒，從空中鳥瞰怵目驚心。(記者劉學聖／攝影)

花蓮強震重創東部鐵公路運輸，儘管台鐵已恢復正常通行，不過公路仍有多處路段持續搶修，由於餘震不斷，也造成搶修困難，公路局東區養護工程分局長林文雄表示，中橫公路九曲洞前平均每十分鐘就有一次落石，再加上山區強風，無人機使用也受限，台八線中橫公路尚無法估計全面修復時間。

至於台九線大清水隧道下清水橋，預計先供小客車通行，開放大車通行要至5月底，全面復建則得等到年底。台灣交通部長王國材表示，蘇花安已在綜合規畫及環評，預計2032年完工，屆時會有10.2公里長隧道取代，增加安全性。

林文雄表示，中橫公路災情嚴重，光是已通報的就有十幾處，受災點密集，搶修過程也一直有落石，搶災機具通過的危害度高，目前中橫還有五個災點需要搶修，希望6日可搶通大部分路段。

他也說，中橫公路豁然亭路段現雙向阻斷，因4日起山區面臨強風，無人機使用受限，只能靠人員步行勘災，要等確認災情才能概估搶修時間。

面對接下來幾天東半部地區、中部山區可能出現明顯雨勢，他表示，剛經歷強震後的邊坡較脆弱，若是6日通車後才下雨，道路可能會再度阻斷，呼籲民眾非必要不要再進入山區。

蔡英文總統4日視察雙鐵及公路搶修情形。

因應公路中斷，台鐵宜蘭至花蓮段加開每天十班區間快車，並配合航港局海運規畫加開蘇澳新站至花蓮間列車。

海運接駁部分，昨已有台北快輪協助載運車輛，5日也協調可同時載運車輛及旅客的新台馬輪加入疏運。

台鐵 蔡英文

上一則

精準狙殺伊朗軍官 加薩誤殺志工 以色列攻擊策略引質疑

下一則

花蓮大地震／累計10死 仍有疑似被活埋者待救

延伸閱讀

修復邊坡遇強震...她遭落石砸中 在丈夫懷中失去呼吸

修復邊坡遇強震...她遭落石砸中 在丈夫懷中失去呼吸
10分鐘一次落石、人員徒步勘災 台灣中橫公路搶修困難

10分鐘一次落石、人員徒步勘災 台灣中橫公路搶修困難
花蓮大地震／女師折返救貓 21秒後樓塌困樓梯間遇難

花蓮大地震／女師折返救貓 21秒後樓塌困樓梯間遇難
花蓮大地震／蘇花路廊斷了 比921地震嚴重 橋梁也消失

花蓮大地震／蘇花路廊斷了 比921地震嚴重 橋梁也消失

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）

AP民調：32%美國人不信任移民 認為有「重大犯罪風險」

2024-03-30 14:03

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病