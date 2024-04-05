我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

花蓮大地震／妻被車頭大巨石砸中 看她在懷中失去呼吸

記者陳敬丰、王思慧／花蓮報導
屏東縣特搜人員挺進小錐麓步道，在陡峭土堆中將圍欄等障礙物清除，搬出連男遺體再送上救護車。(圖／屏東縣消防局提供)
屏東縣特搜人員挺進小錐麓步道，在陡峭土堆中將圍欄等障礙物清除，搬出連男遺體再送上救護車。(圖／屏東縣消防局提供)

花蓮大地震已奪走十條性命，檢察官4日完成相驗，44歲余姓女子是邊坡修復工程員，地震時與同為工程員的史姓丈夫正準備上工，卻在天搖地動中被落石砸中，史男奮力抱起妻子到邊坡躲避，卻只能看著妻子在懷中逐漸失去呼吸。

第十名罹難者是65歲連姓男子，連男和妻子、女兒長年住在國外，這次清明節返鄉，趁連假到太魯閣國家公園小錐麓步道健行，卻遇到花蓮大地震，石落如雨，妻女脫困報案，未料丈夫慘遭掩埋。

罹難家屬連兩天到殯儀館認屍，多半掩面哭著見親人最後一面；史姓邊坡修復工程員和妻子數年前結褵，兩人都是二婚，一家六口重組家庭幸福同住。

地震發生時，台八線183公里邊坡的落石如大雨般，從山坡上滾滾落下，「石頭太多了，根本躲不開」，史男說，他伸手要拉住妻子，卻看到一顆像車頭大的巨石，一路不規則地滾下，最後砸中身邊的妻子。他當下用身體掩住倒下的妻子，並抱到坡邊躲避；一開始妻子還有意識，漸漸出氣多進氣少，直到失去呼吸。

花蓮和仁礦區65歲李姓工人被落石擊中罹難，李妻哀戚地說，每天丈夫出門前，都提醒他工作要小心、開車慢一點，本想說做到65歲就別做，「但他就硬要做」。

花蓮高農康姓女輔導教師原已逃出，為救貓返回天王星大樓不幸喪生。花農輔導室主任蘇延任是康女的直屬主管，蘇哽咽地說「才說完再見，就再見不到」，她是非常尊重、熱愛生命的人，他們在校內種菜，收成時清除菜蟲，只有康會一隻一隻挑出來放生。

外界關心康姓女教師的貓是否順利脫困，由於她陳屍在大樓一、二樓樓梯間，目前推測她的貓應該還在七樓租屋內，待逐層開拆時，也許有機會救出這隻貓。4日也有其他住戶心急如焚想回家帶出寵物，但因為建物傾斜、危險性太高，無法放行。

花蓮大地震 復工

上一則

花蓮大地震／累計10死 仍有疑似被活埋者待救

下一則

花蓮大地震／「落石像子彈」礦區員工以為沒命了

延伸閱讀

為地震做好準備 美媒見台人反應讚防震措施卓越：有助減少災損傷亡

為地震做好準備 美媒見台人反應讚防震措施卓越：有助減少災損傷亡
花蓮大地震／女師折返救貓 21秒後樓塌困樓梯間遇難

花蓮大地震／女師折返救貓 21秒後樓塌困樓梯間遇難
花蓮大地震／全球緊盯晶片生產 台積電避難有方

花蓮大地震／全球緊盯晶片生產 台積電避難有方
花蓮大地震／蘇花路廊斷了 比921地震嚴重 橋梁也消失

花蓮大地震／蘇花路廊斷了 比921地震嚴重 橋梁也消失

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）

AP民調：32%美國人不信任移民 認為有「重大犯罪風險」

2024-03-30 14:03

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病