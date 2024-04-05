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AUKUS提維持台海和平 台學者：美對中軟硬兼施

記者陳熙文、程嘉文／台北報導
副國務卿坎伯。(本報資料照片)
副國務卿坎伯。(本報資料照片)

美國副國務卿坎伯(Kurt Campbell)日前提及澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)「潛艦計畫」有助於維持台海的和平穩定。對此，學者表示，過去AUKUS不會提及特定地區，認為這樣的說法相當罕見，而坎伯在美中領導人通話之後提出此一論點，顯示美國對中策略是軟硬兼施。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中指出，AUKUS的初衷就是美國協助盟國澳洲打造下一世代的海上打擊能力，同時也是有意維持美國在相關區域的主導力。

他表示，AUKUS的影響範圍包括澳洲、南海，和台海等，不言而喻，但過去不會特別提及特定區域。他認為，坎伯此次將AUKUS較為明確的連結到台海，無疑會被外界解讀成是針對中國大陸，是有些不尋常，且罕見的。

李大中表示，美方主動釋出此一訊息，一方面可以理解成台灣作為美國安全和經濟上的夥伴日趨重要，另一方面，拜登總統與中國國家主席習近平才通話，坎伯就將AUKUS與台海連在一塊，可見美國對中策略還是有軟有硬，會不斷的溝通談話，但是對中方的防備也不會少。

曾任海軍司令的立委陳永康說，各國建造潛艦計畫結盟，未來在準則教範訓練及料配件方面，或許可分享共同成果，但潛艦用兵仍會是各自規畫運用。

台灣「國家政策基金會」副研究員揭仲則認為，美國連同英國協助澳洲發展核潛艦，其目標是非常明確的，最大用意應是回應解放軍在南海諸島的兵力存在愈來愈大，強化泛美國陣營的防務。

揭仲表示，雖然澳洲強調，發展核潛艦並非要與北京為敵，但若未來澳洲能持續派出續航力長的核潛艦，在南海地區巡弋，尤其置重點於南海前往西太平洋的幾個出口，對美軍而言，就可以將兵力騰出，集中到主要所需場域。這也符合美方近年所云的「整合式嚇阻」，結合周邊盟友力量，在承平時期就展現壓制態勢，讓解放軍不敢妄動。

AUKUS 澳洲 解放軍

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