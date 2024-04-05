台灣女婿谷立言將接AIT處長 預計520前後上任

美國駐日本大使館公使谷立言傳將接任美國在台協會處長。(本報資料照片)

美國駐日本大使館 公使谷立言(Raymond Greene)，傳將接任美國在台協會(AIT )處長。三名知情人士透露，谷立言將於今年夏天、台灣新總統5月20日就職日之際出任新職位。

谷立言赴日本之前，曾任美國在台協會(AIT)副處長，在美台沒有正式外交關係下，AIT負責處理美國和台灣之間的事務，處長一職實際上相當美國駐台北大使。

路透報導，因未獲授權發言而要求匿名的消息人士說，目前擔任美國駐日本大使館公使的谷立言，將接替AIT現任處長孫曉雅。

一名消息人士說：「谷立言被視為台灣的忠實朋友，而且非常了解台灣。」

另一名消息人士表示，鑑於東京擔心中國恐對台灣採取軍事行動，會說日語和中文的谷立言也可成為台灣和日本之間的管道。

台灣總統當選人賴清德將於5月20日就職。目前雖不確定谷立言正式上任的時間，但消息人士說，時間是今年夏天。AIT處長孫曉雅是2021年7月上任，任期將在今年夏天結束。

現任美國在台協會處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)。(本報資料照片)

谷立言這位台灣女婿，在2021年離台前夕曾說，離開不代表自己與美台關係的連結將畫下句點，這番話似乎為他與台灣的緣分留下伏筆。他於2018年至2021年兩度駐台，他資歷完整，精通中文和日語。谷立言曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並在這期間被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。

谷立言的外派資歷包括美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長、駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官。

美國國務院未對谷立言出任AIT處長的人事消息置評。