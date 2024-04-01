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物價如大跌 恐是經濟衰退惡兆 當心「通縮死亡螺旋」

編譯廖振堯／綜合31日電
如果物價真的跌回到三年前的水準，是否好事？經濟學者表示，如果出現大跌價，恐是經濟衰退的惡兆。（歐新社）
如果物價真的跌回到三年前的水準，是否好事？經濟學者表示，如果出現大跌價，恐是經濟衰退的惡兆。（歐新社）

許多民眾對經濟感覺不佳，主要原因仍是物價太高，從汽水、雞蛋到二手車的價格雖然較通膨高點下滑，但仍比新冠疫情前更貴。那麼假若價格真的回落到三年前的水準，是否為美夢成真？經濟學者警告，情況剛好相反，如果出現大跌價，恐怕將是經濟衰退的惡兆。

物價上漲速度緩和其實已經進入所謂的通膨減緩(disinflation)階段。如政府上周數據顯示，2月關鍵價格指標上漲0.3%，低於1月的0.4%，也較去年同期的2.5%低，更遠低於2022年中期的7.1%高峰。

但這些漸進式的改善還不足以取悅大眾，聯準會(Fed)理事庫克(Lisa Cook)去年即說，大多數「美國民眾尋求的不是通膨減緩，他們想要的情況其實是通貨緊縮(deflation)，希望價格回到大流行之前。」

許多經濟學者警告消費者應謹慎許願，因為價格若普遍持續下降，實際上是整體經濟不健康的跡象。自30年代經濟大蕭條以來，美國從未出現過真正的通貨緊縮，消費者物價偶爾出現的月度下降不算在內。

價格下跌往往會阻礙消費，因消費者若知道再等一下就能以更低價買到東西，那為什麼一定要現在買？「通貨緊縮死亡螺旋」可能就此開啟：如果消費者集體等待更低的價格，企業便將承受降價壓力；雇主可能不得不因此裁員或調降工資；失業或降薪的人更不會消費。在美國，家庭支出約貢獻整個經濟的70%，若消費動力停滯將帶來巨大傷害。

不過2015年國際清算銀行(Bank for International Settlements)研究人員回顧38個經濟體140年來的通貨緊縮事件，結論是：物價下跌與經濟衰退的相關性很弱，主要皆源於大蕭條。但美國1929到1933年物價下跌25%，期間經濟產出暴跌三分之一、失業率從3%飆升至25%。研究人員認為最大的經濟風險不是價格下跌，而是股票、債券、房地產等資產崩潰，導致持有這些資產的銀行陷入困境，進一步威脅到其放貸的建商或房貸族；銀行可能會切斷信貸，這同樣是整體經濟的命脈。

大蕭條 疫情 庫克

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