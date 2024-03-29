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基伊大橋遭撞斷／稱先生不會游泳 倖存工人太太：他活下來真是個奇蹟

編譯周辰陽／即時報導
巴爾的摩的基伊大橋26日清晨遭失控的大型貨輪撞垮，當時正在橋上的8名工人落水，僅2人獲救。其中一位倖存者的太太表示，先生不會游泳，因此能活下來真是個奇蹟。（美聯社 / 馬里蘭州國民兵）
巴爾的摩的基伊大橋26日清晨遭失控的大型貨輪撞垮，當時正在橋上的8名工人落水，僅2人獲救。其中一位倖存者的太太表示，先生不會游泳，因此能活下來真是個奇蹟。（美聯社 / 馬里蘭州國民兵）

馬里蘭州巴爾的摩的基伊大橋26日清晨遭失控的大型貨輪「達利號」撞垮，當時正在橋上的8名工人落水，僅2人獲救。其中一位倖存的建築工人太太告訴記者，先生不會游泳，因此能活下來真是個奇蹟。

NBC新聞29日獨家報導，這位倖免於難的建築工人叫塞萬提斯（Julio Cervantes），當天跟另一名男子獲救。塞萬提斯太太28日告訴記者，「達利號」撞橋時，施工隊員全在車上休息，「我們也不曉得他們在撞擊前是否接到了警告」。

塞萬提斯太太說，「我先生不知道如何游泳，他活下來真是個奇蹟」。

塞萬提斯太太沒有披露自己的名字，稱先生因為胸部受傷而被送往醫院，但當天就出院了；當局之前表示，另一位獲救工人狀況良好、拒絕治療，27日上午則尋獲35歲的富恩特斯（Alejandro Hernandez Fuentes）與26歲的卡布瑞拉（Dorlian Ronial Castillo Cabrera）遺體，並研判另外4人可能已罹難。

塞萬提斯太太透露，她的姊夫是2名遺體被尋獲的的男子之一，但沒有公布名字。她說，全家都是墨西哥裔，姪子則仍然下落不明的工人之一，「我們一直沒辦法睡著，在等著他們是否要找親人的消息」。

根據此前新聞，馬里蘭州運輸警察局的員警把握不到一分鐘的應變時間，及時攔下即將上橋的車輛，才沒讓傷亡人數增加。雖然他們意識到橋上還有施工隊，但似乎來不及通知撤離，「達利號」就已經撞上了基伊大橋的橋墩。

馬里蘭州 墨西哥

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