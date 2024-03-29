基伊大橋遭撞斷／搶救巴爾的摩港貨運 東岸多處港口可分擔任務

基伊大橋被貨櫃輪撞斷後，航運業者急尋替代港口，兩艘塞浦路斯和挪威貨船均在巴爾的摩港附近等候。（歐新社）

馬里蘭州巴爾的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)26日被貨櫃輪撞上，斷成數截落水後，巴爾的摩港業務停擺，製造商與航運業者急尋替代港口；供應鏈專家表示，東岸南北的其他港口可能分擔巴爾的摩的多數業務，以免爆發航運危機，但依然可能會讓貨運時間和動盪影響延續多時。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)經濟學者克魯斯(Harry Murphy Cruise)在部落格寫道，「大多數原本借道巴爾的摩的航運最終都需要找到新母港。」

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)27日重申，現在評估清除帕塔普斯科河(Patapsco River)斷橋殘骸的工期需要多久還為時過早，該河道深約50呎，是通往港口的主要航道。

美聯社報導，巴爾的摩港的地理位置使其成為重要貨運樞紐；馬州 港務局表示，該設施距離美國三分之二人口只需一夜車程，且比東岸任何其他港口更靠近中西部。

巴爾的摩是全美第九繁忙的國際貨運港，其「滾裝」(roll on)貨運能力技冠全美；這是指有輪子的貨物，主要是汽車，另有建築設備和農業機具。

馬州港務局表示，巴爾的摩港口去年輸運84萬7158輛汽車，其中70%滾裝貨運來自進口；該港口也處理大量木材、鋼、鋁、家電與家具、糖和液化天然氣；另外，全美約20%的煤炭出口經過巴爾的摩，僅次於維吉尼亞州 的諾福克港(Norfolk)。

史坦普全球公司(S&P Global)數據顯示，2023年約有100萬個貨櫃經過巴爾的摩，占透過東岸港口運輸貨櫃量的約2.8%。

馬州州長摩爾(Wes Moore)表示，「對於每個買車、買農業設備的人而言，我們是全國最大港，(斷橋事件)不僅影響馬州。」

馬州當局表示，目前約有50多家遠洋運輸和郵輪公司與巴爾的摩港有業務往來，各家船隻每年造訪該港約1800次；去年有逾44萬4000名遊客，從巴爾的摩港登上來自皇家 加勒比(Royal Caribbean)、嘉年華(Carnival)、挪威(Norwegian)等郵輪公司的郵輪。