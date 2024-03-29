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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

基伊大橋遭撞斷／馬州展開清理作業 獲緊急撥款6000萬修復

記者張聲肇／綜合報導
巴爾的摩基伊大橋被貨櫃輪撞毀兩天後，馬里蘭州28日已展開清理作業。大型駁船28日載著起重機開始清除殘破的金屬和水泥橋段。（美聯社）
巴爾的摩基伊大橋被貨櫃輪撞毀兩天後，馬里蘭州28日已展開清理作業。大型駁船28日載著起重機開始清除殘破的金屬和水泥橋段。（美聯社）

巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)被貨櫃輪撞毀兩天後，馬里蘭州28日展開清理作業，以求盡速廓清河面航道，恢復船舶往來；馬州州長摩爾(Wes Moore)要求聯邦政府緊急撥款6000萬元來修復斷橋，把斷橋事件對經濟造成的衝擊降到最低；聯邦運輸部當天即批准這筆款項。

美聯社報導，大型駁船28日載著起重機趕赴現場，準備開始清除殘破的金屬和水泥橋段，這是恢復水面航路的第一步。

摩爾保證請來「世界一流」人才，清除阻斷航路的障礙，拖走撞到橋墩的貨櫃輪，找尋四名推斷已罹難的落水工人的屍體，調查事故的肇因；但他說，要恢復舊觀，還有「很長的路」要走。

他說，政府和業界正緊密合作調查損害情況，州政府需獲「緊急支助」，以奠定「快速復原」的基礎。拜登總統承諾，重建新橋的費用，聯邦政府會全額負擔。

摩爾說，重建新橋的工作不是幾小時、幾天或幾周就可完成；海岸防衛隊27日晚表示，已調派駁船前往現場，但能夠吊起殘片的起重機何時抵達，目前無法斷定。

馬里蘭州警察局長巴特勒(Roland L. Butler Jr.)表示，「我們正從復原作業轉為救援作業，因為巨大的橋體斷裂後，大量水泥及金屬殘骸壓在落水的車子上，潛水員無法游近，也無從施救。」

他說，「我們已窮盡在這一帶搜救的手段，從聲納掃描結果看，我們堅定相信，車子被包在巨大的橋樑結構和水泥塊裡面。」

全國運輸安全委員會(NTSB)官員已登上闖禍的達利號貨輪，從中取得電子及書面資料，並訊問船長及船員。調查人員查明出事前後的經過後，聯邦和州政府官員認為是意外事故的可能性較大。

摩爾說，「世界一流人才正攜手收集有關資訊，好讓我們快速並安全處理斷橋事件。」

印度外交部發言人翟斯瓦爾(Randhir Jaiswal)說，貨輪上的21名船員，有20人來自印度，其中一人輕傷，需縫針，「其餘都安然無恙。」

巴特勒說，不幸落水的是修復橋面破洞的工人，來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多。橋樑轟然坍垮時，至少八人掉落河裡，兩人當天就被救起，27日也發現另外兩人的屍體。當局雖然及時擋住過橋的車輛，卻來不及通知正在橋上工作的這八人。

聯邦政府 印度 馬里蘭州

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