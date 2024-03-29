基伊大橋遭撞斷／法律戰開打 船東恐賠10億 訴訟恐耗逾10年

巴爾的摩基伊大橋被貨櫃輪撞毀兩天後，馬里蘭州28日已展開清理作業。（路透）

「達利號」貨輪(Dali)26日清晨撞上巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)釀成死傷，賠償法律訴訟隨之展開，船運界及保險 業專家指出 ，在新加坡 註冊的船東「葛莉絲海洋公司」(Grace Ocean Private Ltd)恐將面臨海上意外事故最高金額的賠償，訴訟時程也恐怕要耗到十年以上。

美國海上保險人協會(American Institute of Marine Underwriters)主席米克路斯(John Miklus)說，基伊大橋事件賠償金額可能超過2012年豪華郵輪「歌詩達協和號」(Costa Concordia)船難的15億賠償。「歌詩達協和號」在吉格里奧島(Giglio)觸礁，32人罹難。

米克路斯說，推算確切賠償數字目前言之過早，但貨輪撞上大橋顯然因此奪走六名正在橋面施工的工人性命，因此賠償金有可能超過10億元。

華爾街日報報導，紐約復敦大學(Fordham University)法律系教授布倫南(Lawrence Brennan)指出，造成橋梁毀壞的貨輪船東預計將援引可追溯至19世紀、限制了船隻所有人責任的法律。當年鐵達尼號撞上冰山後，當時的船隻所有人也是引用類似的法律。這項責任限制法(Limitation of Liability Act)將貨船所有者及其數家保險公司的責任上限設定為貨船所載貨物及船舶本身價值。

一旦興訟，訴訟恐耗時長達十年之久；布倫南說，「可望成為近幾十年來最具爭議性的海洋保險案件之一。」

訴訟期間，多數理賠很可能會由保險公司支付，包括橋梁重建費用，其他理賠案將耗時更久，包括事故中罹難者家屬的索賠；其他申請賠償的單位還包括港口收入損失、現在被困在港口的船隻以及因供應鏈被打亂導致業務被影響的企業。

橋梁理賠則是最容易解決的，這座橋梁於1977年建造，耗資約6000萬元，納入通膨因素後，相當於目前的3億元。橋梁是屬於馬里蘭州政府的保險承保範圍內，文件顯示，保單涵蓋橋梁和隧道的財產損害和業務中斷，最高支付上限為3億5000萬元；州政府也可能是求償單位之一。

對此，肇事的貨輪達利號(The Dali)的保險公司「不列顛船東責任互保協會」(Britannia P&I Club)表示，「目前正在與船隻管理者與相關當局密切合作，以查明事實並確保迅速且專業地處理這一情況。」

不列顛協會共同承保全球約90%的海上貨物，每家公司都由船東擁有且獨立運作，但這些公司會集中資源購買再保險，以便轉嫁大部分的風險。據信評公司AM Best表示，每艘船再保險金額達31億元。

穆迪(Moody's)分析師霍姆斯(Brandan Holmes)認為，儘管整體索賠金額可能驚人，「對個別再保險公司來說不會有太大影響，因為賠償金會分散到多家公司。」

另外，這次橋梁倒塌意外對近期受到紅海襲擊事件衝擊的海上保險市場來說則是雪上加霜，預計隨之而來的是保費 上漲和新的保障限制；勞伊茲船舶保險公司(Lloyd’s of London)執行長尼爾(John Neal)就表示，「這可能是歷史上最大的海上損失之一，很明顯會對承保範圍與保費帶來影響。」