南非大車禍 大巴士墜谷 全車45死僅1童倖存

南非發生重大車禍，大巴士墜落山谷，45人死亡，但一名八歲女童奇蹟式生還。（路透）

南非 28日發生重大交通事故，一輛載有復活節 活動朝聖基督徒的巴士在山區橋上失控墜落165呎深谷並起火燃燒，全車46人僅一名8歲女童幸運存活，但她身受重傷送醫，不少屍體被燒得焦黑難辨。

南非交通部表示，這起意外發生在南非北部靠近波札那(Botswana)邊界、林波波省(Limpopo)山區道路的馬特拉卡拉(Mma Matlakala)橋上。

這輛巴士來自波札那首都嘉伯隆里(Gaborone)，載著準備前往南非東北部摩利亞(Moria)參加復活節周末教會活動的朝聖者；意外發生時，駕駛失控，巴士碰撞並翻越馬特拉卡拉大橋護欄，墜落到橋下岩石上，起火燃燒。

車子失控衝出大橋護欄。（美聯社） 大巴士從高架橋上墜落。（美聯社） 巴士墜谷引發大火，車體殘骸。（美聯社）

適逢復活節周末，錫安基督教會(Zion Christian Church)總部所在的摩利亞吸引大批信徒朝聖，該教會是南非最大的基督教教堂之一。

當局表示，「救援行動持續到28日深夜，一些屍體被燒得面目全非，另有遺骸受困車體殘骸，還有人被拋飛，散落事故現場」，罹難者國籍與身分尚待確認。

趕赴車禍現場的南非交通部長奇孔加(Sindisiwe Chikunga)對這起事故罹難者的親屬表達誠摯哀悼，允諾協尋遺體並調查車禍原因；南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)發布聲明表示哀悼，並承諾提供支持。

這起悲劇恰逢南非復活節四天連假，3月29日和4月1日為國定假日；南非官員已準備好因應大量入境朝聖的人潮與車潮，並啟動復活節道路安全運動，指節慶期間的交通事故經常暴增，提醒用路人，「復活節是歡慶時刻，卻因車流和節慶活動增加，路上也更危險」。

世界銀行(World Bank )和世界衛生組織(WHO)數據顯示，非洲向來是全球道路死亡率最高的國家之一；最新可取得的數據顯示，南非2022年有逾1萬2400人死於交通事故。

南非汽車協會(Automobile Association of South Africa)去年將交通死亡事件稱作「國家危機」，呼籲政府投資 道路安全措施並落實執法。