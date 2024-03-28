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利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

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利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

編譯徐薏茹／綜合27日電
根據最新調查，全美最大的50個都會區租房都比買房划算。（路透）
根據最新調查，全美最大的50個都會區租房都比買房划算。（路透）

Realtor.com一份報告調查全美最大的50個都會區，比較起步房和公寓套房的月花費中位數，報告結果顯示50個都會區都有至少一個共同點，即購買起步房比租房更貴。

Realtor.com高級經濟研究分析師漢娜·瓊斯(Hannah Jones)說：「我們發現在當前的市場上，美國所有50個最大都會區中，租房比買房更容易負擔。抵押貸款利率上升和房價上漲使得大部分人買房比租房貴的多。」

報告發現，亞特蘭大處於中等水平，起步房的平均月花費比租房多出840元。

瓊斯指出，每月的買房成本比租房高出52%。

現26歲、受過大學教育的湯瑪斯(Cedrick Thomas)對這些數據並不感到意外，他不知道自己未來是否能擁有房產，「我曾經想擁有房子，但隨著年紀增長，這愈來愈不可行。現在看來租房是更好的選擇。」

湯瑪斯說，擁有一棟白籬笆房子的美國夢可能早已不存在，取而代之的是更基本的事物，「現在如果有一個屬於自己的地方，這就是現在的夢想，只要有能力搬出母親的房子就是美國夢了。」

大都會 貸款 亞特蘭大

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