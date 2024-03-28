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全球7.8億人挨餓 19%糧食被浪費 食物浪費達10.5億噸 6成來自家庭

編譯徐薏茹／綜合27日電
聯合國報告指出，每人每年浪費多達79公斤食物。圖為民眾將食物倒進垃圾桶。(美聯社)
聯合國報告指出，每人每年浪費多達79公斤食物。圖為民眾將食物倒進垃圾桶。(美聯社)

聯合國環境署(UNEP)27日發表的「糧食浪費指數報告」追蹤各國在2030年前使糧食浪費減半的進展，根據該報告，2022年全球糧食產量的19%被浪費，相當於約10億5000萬噸。

聯合國表示，報告糧食浪費指數的國家數量是2021年第一份報告的近兩倍；2021年的報告估計2019年全球生產的糧食中有17%被浪費，約為10億3000萬噸，但報告作者警告勿直接比較研究結果，因為許多國家缺乏充足的數據。

該報告由聯合國環境署和國際慈善機構「廢棄物與資源行動計畫」(WRAP)共同撰寫。

研究人員分析各國的家庭、餐飲服務和零售商的數據，他們發現每人每年浪費約79公斤的食物，相當於全球每日浪費至少10億份餐。

其中60%的浪費來自家庭，約28%來自餐飲服務或餐廳，12%左右來自零售商。

UNEP專家、研究共同作者克萊曼汀‧歐康納(Clementine O'Connor)說：「這是一個複雜的問題，但透過合作和系統性的行動，這是一個可以解決的問題。」

全世界有7億8300萬人面臨長期飢餓，許多地方正面臨加劇的糧食危機，以哈戰爭及海地動亂使危機進一步惡化，專家表示，加薩走廊北部的飢荒即將發生，海地的飢荒也正逼近。

糧食浪費也是全球關注的問題，因為生產對環境造成損害，包括種植作物與養殖動物所需的土地和水源，以及生產過程中排放的溫室氣體。

糧食損失和浪費產生的溫室氣體排放量占全球的8%至10%，若將排放量視為一個國家，其排名將位於中國、美國之後，位居第三。

布薩拉行為經濟學中心(Busara Center for Behavioral Economics)的法迪拉·朱馬雷(Fadila Jumare)指出，這一問題進一步使許多糧食不足且無法負擔健康飲食的人處於不利情況，「對於人類來說，食物浪費意味著最貧困人口可獲得的食物減少了。」朱馬雷未參與聯合國報告。

聯合國 零售商 加薩

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