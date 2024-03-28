我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

兩極融冰影響 地球自轉加速 2029年時鐘可能須跳過一秒

記者張聲肇／綜合報導
南北極融冰牽制了地球轉動的速度，三年內可能將地球時間延緩一秒。(美聯社)
南北極融冰牽制了地球轉動的速度，三年內可能將地球時間延緩一秒。(美聯社)

地球愈轉愈快，到2029年時鐘可能須跳過一秒，地球物理學家艾格紐(Duncan Agnew)說，這是史無前例的「大事」，顯示人類處於「空前未見」的局面。

艾格紐等人27日在「自然」(Nature)期刊發表研究報告指出，地球自轉的速度改變，影響到我們的時間觀和計時器的準確度，也影響到電腦化的人類社會，雖然變化「僅僅一秒鐘」。

這位聖地牙哥加州大學海洋製圖科學研究所的科學家說，地球轉動的變化還沒有大到會引發災難的程度，但這是「值得注意」的事，顯示「非比尋常」。

他說，南北極融冰牽制了地球轉動的速度，三年內可能將地球時間延緩了一秒。美國海軍觀測站退休主任麥卡錫(Dennis McCarthy)說，「我們正朝著『負閏秒』前進。這一秒何時來到，是問題所在。」

問題很複雜，涉及物理學、強權政治、氣候變遷、科技，以及兩種時間。地球自轉一圈，約需24小時，「約」是關鍵字。

國家標準與技術研究所時間與頻率組物理學家勒文(Judah Levine)和艾格紐說，數千年來，地球自轉的速度大致在趨緩，變慢的速率時常改變。麥卡錫說，變慢的原因主要是受到潮汐的影響，而潮汐則是月球引力造成。

以前的人根本不會注意到這種現象，直至55年前官方採用原子時鐘計時，才開始出現問題。因為原子鐘計時精準到半秒不差，於是便造成兩種時間─天文時間和原子鐘時間。這兩種時間並不完全吻合。天文時間每天都比原子鐘時間慢2.5毫秒(2.5/1000秒)，即原子鐘報時「午夜」的時候，真正的地球午夜要稍微晚些才會降臨。

每天晚2.5毫秒，不久就會累積成秒。1972年起，國際計時單位決定6月或12月在天文時間上加上1閏秒，以便和原子計時一致，兩相吻合的時間叫做「協調全球時間」(UTC)，也就是在午夜前的11時59分和12時整之間，給它加上一秒；負閏秒則是從11時59分58秒直接跳到午夜，略過59分59秒。

1972到2016年，因為地球轉速趨緩，總共調過27次閏秒，不過，從2016或2017，也許2018年開始，地球轉速開始加快，艾格紐說，因為地心熾熱的岩漿流動不定，無法預測。

麥卡錫 加州大學 氣候變遷

上一則

習近平會美企、學界稱 中國改革開放不停止 中美應成對方發展助力

下一則

救選情 拜登紐約募款合體柯林頓、歐巴馬 估增千萬資金

延伸閱讀

蓋拉格將離開國會 莫萊納爾接任中國特別委員會主席

蓋拉格將離開國會 莫萊納爾接任中國特別委員會主席
能成功罷免議長強生？ 兩黨議員都不看好

能成功罷免議長強生？ 兩黨議員都不看好
第2個麥卡錫？共和黨眾議員格林 提罷免眾議長強生

第2個麥卡錫？共和黨眾議員格林 提罷免眾議長強生
麥卡錫國會席次遞補 華裔候選人方文思晉級第二輪投票

麥卡錫國會席次遞補 華裔候選人方文思晉級第二輪投票

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅