兩極融冰影響 地球自轉加速 2029年時鐘可能須跳過一秒

南北極融冰牽制了地球轉動的速度，三年內可能將地球時間延緩一秒。(美聯社)

地球愈轉愈快，到2029年時鐘可能須跳過一秒，地球物理學家艾格紐(Duncan Agnew)說，這是史無前例的「大事」，顯示人類處於「空前未見」的局面。

艾格紐等人27日在「自然」(Nature)期刊發表研究報告指出，地球自轉的速度改變，影響到我們的時間觀和計時器的準確度，也影響到電腦化的人類社會，雖然變化「僅僅一秒鐘」。

這位聖地牙哥加州大學 海洋製圖科學研究所的科學家說，地球轉動的變化還沒有大到會引發災難的程度，但這是「值得注意」的事，顯示「非比尋常」。

他說，南北極融冰牽制了地球轉動的速度，三年內可能將地球時間延緩了一秒。美國海軍觀測站退休主任麥卡錫 (Dennis McCarthy)說，「我們正朝著『負閏秒』前進。這一秒何時來到，是問題所在。」

問題很複雜，涉及物理學、強權政治、氣候變遷 、科技，以及兩種時間。地球自轉一圈，約需24小時，「約」是關鍵字。

國家標準與技術研究所時間與頻率組物理學家勒文(Judah Levine)和艾格紐說，數千年來，地球自轉的速度大致在趨緩，變慢的速率時常改變。麥卡錫說，變慢的原因主要是受到潮汐的影響，而潮汐則是月球引力造成。

以前的人根本不會注意到這種現象，直至55年前官方採用原子時鐘計時，才開始出現問題。因為原子鐘計時精準到半秒不差，於是便造成兩種時間─天文時間和原子鐘時間。這兩種時間並不完全吻合。天文時間每天都比原子鐘時間慢2.5毫秒(2.5/1000秒)，即原子鐘報時「午夜」的時候，真正的地球午夜要稍微晚些才會降臨。

每天晚2.5毫秒，不久就會累積成秒。1972年起，國際計時單位決定6月或12月在天文時間上加上1閏秒，以便和原子計時一致，兩相吻合的時間叫做「協調全球時間」(UTC)，也就是在午夜前的11時59分和12時整之間，給它加上一秒；負閏秒則是從11時59分58秒直接跳到午夜，略過59分59秒。

1972到2016年，因為地球轉速趨緩，總共調過27次閏秒，不過，從2016或2017，也許2018年開始，地球轉速開始加快，艾格紐說，因為地心熾熱的岩漿流動不定，無法預測。