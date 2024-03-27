同意降手續費0.04% 2信用卡與商家纏訟20年終和解

威士卡(Visa)、萬事達(Mastercard)與全美最大信用卡發卡銀行26日與店家達成和解，同意降低刷卡費0.04%。(路透)

兩大信用卡 機構威士卡(Visa)、萬事達(Mastercard)與全美最大信用卡發卡銀行26日與許多店家達成和解，同意降低刷卡費0.04%，店家以刷卡費太高而提出控告的20年長期官司暫時畫下句點。

和解協議下，整個信用卡網絡與發卡銀行都將降低店家接受顧客刷卡所必須支付的「刷卡費」(swipe fees)或「交易費」(interchange fees)，平均約為消費金額2%，根據協議，費率將調降0.04%、維持五年。

店家法律團隊表示，調降後，五年內將減少300億元費用；根據Nilson Report估計，信用卡網絡與銀行去年共收取720億元刷卡費。

除降低刷卡費率，店家接受顧客刷卡時將有更多選擇，可引導消費者使用費率較低的信用卡；此外，小企業可比照大企業目前作法，聯手針對刷卡費用協商。

和解協議還需要獲得紐約布魯克林聯邦法官批准；兩造先前也曾達成協議，但裁決與上訴拖延多年；因涉及大量商家而且意見各異，最新協議恐將再次拖延。

全國便利商店協會(National Association of Convenience Stores)法律總顧問坎特(Doug Kantor)說，和解協議僅稍微紓緩費用壓力，未能有效解決核心問題，預計協議將遭到許多店家反對。

原告法律團隊認為和解可立即減少店家費用、降低對業務的限制。

店家們2005年對兩大發卡機構與銀行提起集體訴訟。指控被告彼此串通、提高刷卡費。

刷卡費由信用卡機構設定，消費者每次刷卡，商家便向銀行支付費用，每年高達數十億元。店家希望能夠與銀行直接協商費用。

威士卡、萬事達卡 和銀行已達成部分訴訟和解，同意向店家支付近60億元；上訴法院去年確認這部份和解內容。新達成的和解方案旨在解決訴訟其餘部份，主要是，零售商希望解決信用卡網路違反競爭的本質。

兩大信用卡機構還面臨其他類似的挑戰。

聯邦參議員正推動立法，允許店家透過其他支付網處理威士卡和萬事達卡。