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以哈停火決議案美棄權 內唐亞胡斥立場倒退 柯比：未變

編譯廖振堯／綜合25日電

聯合國安全理事會25日通過決議案，要求在加薩走廊落實立即停火，但這次決議案能夠通過是因為美國代表投下棄權票。以色列痛斥美國立場倒退，總理內唐亞胡在決議通過後立即表示不滿，發表聲明中止原定代表團赴華盛頓會面的計畫；白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)則辯稱，棄權是因決議案內文未能譴責激進組織哈瑪斯(Hamas)。

紐約時報報導，美國否決安理會先前三項停火決議案，與以色列持相同觀點，即這些決議案仍然會讓哈瑪斯完好無傷且持續控制加薩走廊。而安理會本次決議案措辭更不強硬、呼籲在齋月期間停火，美國代表卻投棄權，使得決議案得以通過。

內唐亞胡聲明中譴責此次棄權是「美國從戰爭開始以來一貫立場的倒退」，讓哈瑪斯有機會在國際壓力向以色列施壓時，可能可以不釋放人質就實現停火；並說討論拉法(Rafah)攻擊計畫的以色列代表團將不會前往華盛頓。不過此決定實際影響可能有限，因為他早已多次表示「會聽白宮意見，但攻勢仍將繼續」。

以色列政府中極右翼分子亦憤怒回應美國在安理會投票的不作為。國家安全部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)稱此舉「證明拜登總統沒有優先考慮以色列和自由世界戰勝恐怖主義的目標，而是優先考慮他自己的政治考量」，該決議應促使以色列加強軍事行動，而不是緩和。

柯比則在白宮記者會上堅稱美國立場未變，也談到本周稍晚仍有機會與取消會面的以色列代表團交談，討論在拉法發動大規模地面進攻的可行和替代方案。柯比透露以色列防長葛朗特(Yoav Gallant)已在華盛頓，25日正與國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)會面，也將與國務卿布林肯(Antony Blinken)、防長奧斯汀(Lloyd Austin)會面。但葛朗特會見蘇利文前沒有表示以色列會同意停火，稱當加薩仍有人質被扣時，道德上沒有權利停止戰爭。

以色列 白宮記者會 加薩

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